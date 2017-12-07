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07 Aralık 2017 Perşembe 16:44

'Her İlacı Buzdolabında Saklamayın'

'Her İlacı Buzdolabında Saklamayın'

'Her İlacı Buzdolabında Saklamayın'
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Halk arasında ilacın buzdolabında saklanması gerektiği konusunda yanlış bir inanış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Buket Aksu, "Her ilacı buzdolabında saklamayın. İlacın içindeki etkin maddenin kullanım süresini olumsuz etkilerseniz" dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aksu, "Gereksiz ilaç kullanımı ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur" dedi.

Vatandaşların kulaktan dolma bilgilerle birbirlerine ilaç tavsiye ettiğini söyleyen Doç. Aksu, "En etkin reklamın kulaktan kulağa olduğu söylenir ve ilaç kullanımında da bu uygulanmaya çalışılıyor. Bu da hiç istenmeyen ve tavsiye edilmeyen bir durum. Her ne olursa olsun ilaç bir zehir" diye konuştu.

ÖLÜM NEDENİ OLABİLİR
Yanlış ilaç kullanımının kişiyi ölüme dahi götürebileceğini ifade eden Doç. Dr. Aksu, ilacın kullanımı kadar saklama koşullarının da önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İlacın kullanım şekli ve süreleri kadar, saklama koşulları hakkında da eczacılara büyük görev düşüyor. Çoğu insan 'buzdolabında ilaç saklamak iyidir' diye ilacını buzdolabına koyuyor. Öyle bir şey yok. Oda sıcaklığında dediğimiz, Türkiye için 25 derecede saklanacak ilacı dolapta saklamamak lazım. Bunun yanı sıra 7-8 derecede buzdolabında saklanacaksa ona da dikkat etmek gerekiyor. Her ilacı buzdolabında saklamayın. Çoğu insanın buzdolabının sağ tarafı blok halinde ilaçlar bulunuyor. Böyle yaparak etkin maddenin kullanım süresini, ilacın etkinliğini engelleyebilirsiniz."


 
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