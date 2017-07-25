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25 Temmuz 2017 Salı 17:17

Her Gün Yemek Kansere İyi Geliyor

Her Gün Yemek Kansere İyi Geliyor

Her Gün Yemek Kansere İyi Geliyor
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Araştırmalar, domatesin kansere karşı koruma sağladığını gösteriyor.

Kansere yakalanmama veya tedavisi konusunda sağlıklı beslenmenin önemini hepimiz biliyoruz. Araştırmalar da bazı sebzelerin ekstra koruma sağladığını ortaya koyuyor. Özellikle kırmızı renkli meyve ve sebzelerin kanser hastalığına karşı koruma sağladığı söyleniyor. Onlardan biri de domates.

Domates yemek iyileştiriyor
Her gün domates yedirilen erkek farelerde cilt kanseri hücrelerinin gelişiminin yarı yarıya azaldığı gözlendi.Science Daily'nin haberine göre, Ohio Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, 35 hafta boyunca domates tozuyla beslenen erkek fareler, tozla beslenmeyen hemcinsleriyle ultraviyole ışığa maruz bırakıldı.
Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan araştırmada, domates tozuyla beslenen farelerde cilt kanserine yol açan tümörlerin gelişiminin diğerlerinden yüzde 50 daha az olduğu ortaya çıktı. Araştırmacı Jessica Cooperstone, domatese rengini veren karotenoidlerin, cildi ultraviyole ışınlarından koruyor olabileceğini söyledi.

Tedavide cinsiyet önemli
Öte yandan aynı deneyin yapıldığı dişi farelerde benzer bir gelişme görülmedi. Bir diğer araştırmacı Tatiana Oberyszyn, çalışmanın, farklı önleyici stratejiler keşfedilmeye çalışılırken cinsiyetin göz önünde bulundurulması gerektiğini gözler önüne serdiğini belirterek, "Erkeklerde işe yarayan şey kadınlarda her zaman işe yaramayabilir ya da tam tersi olabilir." ifadesini kullandı. 
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