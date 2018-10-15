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Her gün mutlaka bir avuç tüketin!

Uzmanlar, güçlü bir kas sistemi, beyin ve kalp için kuruyemiş tüketimini işaret ediyor.

Her gün mutlaka bir avuç tüketin!

Uzmanlar, güçlü bir kas sistemi, beyin ve kalp için kuruyemiş tüketimini işaret ediyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:35
Her gün mutlaka bir avuç tüketin!

Her anlamda güçlü olmak ne kadar önemli aslında. Güçlü bir kas sistemi, güçlü bir beyin, güçlü bir kalp, güçlü saçlar, kendini iyi hissetmek ve "Sağlıklıyım" diyebilmek kendini güçlü hissetmekten geçiyor. Kuruyemişler bize hem güç veriyor hem de...

Dozunu ayarladığınız sürece cebinizde her gün kuruyemiş olmalı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, unutkanlığı önlemek hatta sağlıklı kilo artışı için başvuracağınız ilk yer kuruyemiş paketleri olmalı. Size güzel bir toparlama yaptım. Hepimizin...

BADEM

İyi bir cilt, sağlıklı saçlar ve tırnaklar için hayatınızda olmalı! Kalp ve damar dostudur. Kötü kolesterolü düşürücü etkisi vardır.Diyette yağ yerine geçer. 5 tanesi 50 kaloridir. Kan şekerini ve tansiyonu dengeler. Kemikleri korur. Yağ yakımını hızlandırır. Âdet dönemine bağlı iştah artışını dengeleyebilir. Âdet sancılarına iyi gelir. n Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kadınlar günde 5-10 tane, erkekler ise 10-15 tane badem yiyebilir.

AYÇEKİRDEĞİ

İçerdiği mineraller kalp, böbrek ve kaslara iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Cinselliğe olumlu etkileri vardır. Kan şekerini dengeler. E vitamini içerir. Yaşlılık karşıtıı özelliği vardır. Saçlarımızı ve cildimizi korur. Prostata iyi gelebilir. Ayçekirdeğinin kalorisi diğer kuruyemişlere göre daha düşüktür. 1 avucu 100 kalori civarındadır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Diğer yağlı tohumlara göre daha az kalori içerir. 1 avucu 50 kaloridir. Kabızlık şikâyeti olanlar her gün kabak çekirdeği yiyebilir. Kalınbağırsak kanserini önleyici özelliği vardır. İdrar yolları ve böbrek için dosttur. Prostat hastalıkları için olumlu etkisi vardır.

ANTEP FISTIĞI

Kalorisi yüksek ama içindeki mineraller ve vitaminler çok zengin olan bir kuruyemiştir. Enerji verir, bizi canlandırır. İçerdiği yoğun mineraller sayesinde cinselliğe iyi gelebilir. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Çinko yönünden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemine olumlu etkileri vardır. 5-6 tanesi 50 kaloridir. Kötü kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Kan şekerini dengeler. Akciğer için dosttur, öksürüğe iyi gelir.

FINDIK

Yoğun E vitamini içerir. Cinselliğe olumlu etkileri vardır. Çok değerli bir antioksidandır, genç kalmanıza yardımcı olur. Kan şekerini dengeler D vitamini içerir. Kalsiyum açısından zengindir. Kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Güç ve enerji verir. Zihin yorgunluğuna iyi gelir. Kalp-damar sağlığına iyi gelir. Kötü kolesterolü düşürür. Çocuklar ve hamileler her gün tüketmelidir. 5-6 fındık yaklaşık 50 kaloridir. Kadınların günde 5-6, erkeklerin ise 10-15 tane fındık tüketmesi idealdir.

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