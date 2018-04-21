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Her gün bir adet kabuğu soyulmuş limon yemenin faydaları

Limonun faydalarını duyduktan sonra çok daha fazla limon tüketmek isteyeceksiniz.

Her gün bir adet kabuğu soyulmuş limon yemenin faydaları

Limonun faydalarını duyduktan sonra çok daha fazla limon tüketmek isteyeceksiniz.

21 Nisan 2018 Cumartesi 22:56
Her gün bir adet kabuğu soyulmuş limon yemenin faydaları

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Limonun faydalarını duyduktan sonra çok daha fazla limon tüketmek isteyeceksiniz. Limonla ilgili bilmediğiniz şey ise kabuğu soyulmuş limonun da çok faydalı bir besin olduğu. Günlük bir adet kabuğu soyulmuş limon tüketmenin faydaları nelerdir, sizler için derledik. Yazımıza göz atmadan geçmeyin.

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Karaciğeri temizler.

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Böbrek ve safra taşına iyi gelir.

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Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Beyin sağlığını korumaya yardımcı olur.

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Yüksek tansiyonu önler.

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Kansere karşı koruyucu etkisi bulunur.

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

Göz hastalıkları üzerinde etkilidir.

Her Gün Bir Adet Kabuğu Soyulmuş Limon Yemenin Faydaları

İçeriğinde bol miktarda C vitamini içerir ve antibakteriyel özellikleri vardır.

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