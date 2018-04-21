Her gün bir adet kabuğu soyulmuş limon yemenin faydaları

Limonun faydalarını duyduktan sonra çok daha fazla limon tüketmek isteyeceksiniz. Limonla ilgili bilmediğiniz şey ise kabuğu soyulmuş limonun da çok faydalı bir besin olduğu. Günlük bir adet kabuğu soyulmuş limon tüketmenin faydaları nelerdir, sizler için derledik. Yazımıza göz atmadan geçmeyin.

Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Karaciğeri temizler.

Böbrek ve safra taşına iyi gelir.

Beyin sağlığını korumaya yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu önler.

Kansere karşı koruyucu etkisi bulunur.

Göz hastalıkları üzerinde etkilidir.

İçeriğinde bol miktarda C vitamini içerir ve antibakteriyel özellikleri vardır.