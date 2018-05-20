Her gün 1 avuç zeytin yiyin

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, sağlığına değer veren herkesin sofrasında mutlaka zeytinin bulunması gerektiğini vurguluyor. Zeytinin, E vitamininden ve diğer pek çok antioksidandan zengin olması sebebiyle kansere karşı koruyucu bir besin olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Özger, “Zeytin özellikle içeriğindeki oleuopein sayesinde antioksidan, antiviral ve antimikrobial özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile bizleri hastalıklara karşı korur. Zeytinin acımsı tadı da içeriğindeki bu faydalı maddeden kaynaklanır” diyor. Ana bileşeni olan oleik asitlerler sayesinde, kalp hastalığı ve diyabet oluşma riskini de azaltmada etkili olduğunu vurguluyor.

KİLO ALDIRMAZ, KONTROL SAĞLAR

“Doğru bilinen yanlış bilgilerden biri de zeytinin kilo aldırdığıdır” diyen Uzman Diyetisyen Özger, şöyle devam ediyor: “Sanılanın aksine kilo kontrolüne destek olan zeytin, yüksek posa ve faydalı yağlar içermesi sebebiyle tok kalmaya yardımcı olur. Büyüklüklerine göre değişmekle birlikte 5-6 zeytin, 1 değişim yağa denk gelir, yani ortalama 45 kcal enerji verir”.

SADECE KAHVALTILIK DEĞİL

Zeytinin saymakla bitmeyen faydalarından yararlanmak için her gün bir avuç ölçüsüne denk gelecek miktarda zeytin tüketilmesini tavsiye eden Uzman Diyetisyen Özger, zeytinin sadece kahvaltılık bir besin olmadığını da sözlerine ekliyor: “Zeytini kahvaltılarda yiyebileceğiniz gibi; gün içinde salatalarınıza, yemeklerinize ve ara öğünlerinize de ekleyebilirsiniz. Her besinde olduğu gibi tüketim miktarına dikkat etmeyi unutmayın; zeytini yağ grubu olarak düşürüp zeytinyağı veya diğer yağlar yerine kullanmakta fayda var”.

ARA ÖĞÜN YAP TOK KAL

Uzman Diyetisyen Özger zeytinin, aynı zamanda atıştırma ihtiyacını da çok iyi gideren bir ara öğün alternatifi olduğuna dikkat çekiyor: “Ara öğünlerde tüketildiğinde, kan şekerini dengelemeye ve tok kalmaya yardımcı olur. Böylece bir sonraki öğün farkında olmadan daha az besin tüketirsiniz ve tatlı krizleriniz azalır. Ara öğünlerde tuzsuz olması bakımından light ve fit zeytinleri tercih edebilirsiniz”.

SAĞLIKLI AMBALAJINDA ZEYTİN

Zeytin çok uzun yıldır sofralarımızı süslüyor ve insanoğlu için şifa kaynağı oluyor. Türkiye'nin önde gelen zeytin üreticilerinden Fora Zeytin, şifa kaynağı olan zeytini, geleneksel reçetelerle ve modern üretim teknikleriyle, hijyenik ambalajlarda sağlığına değer verenlerle buluşturuyor. Geniş ürün yelpazesi sayesinde zeytini her ihtiyaca göre ve her öğünde tüketilebilecek şekilde sunuyor.