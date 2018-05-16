Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!

Kadınlarda daha sık görülen idrar kaçırma sorununda yeni yöntemlerin olduğunu 'Kozmetik Jinekolojinin Geleceği' seminerinde kaydeden Jinekolog Op. Dr. Murat Emanetoğlu, "yaklaşık üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor ama artık ameliyatsız çözümler de var" dedi.

Sosyal hayatta özellikle kadınlara rahatsızlık veren, hatta utanç duygusuna neden olan idrar kaçırma sorunu için Lazer Akademi'nin düzenlediği seminerde konuşan Emanetoğlu şunları söyledi:

KADINLARIN YÜZDE 30'UNDA GÖRÜLÜYOR

İdrar kaçırma normal günlük işler sırasında ani ve istemsiz olarak idrarın idrar yolundan dışarı çıkışıdır. Tüm kadın popülasyonun içinde yüzde 30 oranında gözlenen idrar kaçırma şikayeti tedavi edilebilen bir durumdur. İdrar kaçırma bütün yaş grubundaki kadınlarda farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

* Menopoza kadar kademeli artar. (%30)

* 2. piki 70 yaşından sonra gösterir. (%30-40)

* İdrar kaçırma adayları çoğunlukla genç ve orta yaş kadınlardır.

* Artan hasta sayısı ve tedavi masraflarıyla ciddi bir problemdir.

* Utanç duygusu tedaviyi engelleyebilirYaşam kalitesini çok düşürecek şiddetli seviyeye gelmeden hafif-orta seviyede minimal invaziv bir yöntemle düzeltilmesi uygun olacaktır. İdrar kaçırma olayı kişilerin rahatlıkla konuşamadığı bir durumdur. Utanç ve rahatsızlık verici olabilmektedir. Sevdiğiniz aktiviteleri (egzersiz, yolculuk, sosyal ilişkiler vb.) yapmayı kısıtlayabildiği gibi günlük yaşamı sınırlandıracak kadar şiddetli de olabilir. Profesyonel, sosyal ve kişisel aktivitelerinizi etkileyebilen bu problemden kurtulup eskisi gibi özgür yaşama dönmeniz ve hayat kalitenizi artırabilmeniz için birçok çözüm olasılıkları günümüzde artık mevcuttur.

İDRAR KAÇIRMA HANGİ DURUMDA TEDAVİ EDİLMELİ?

Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda, yürürken veya egzersiz yaparken, ağır bir eşya kaldırırken, oturur ya da yatar durumdan ayağa kalktığınızda idrar kaçırıyorsanız, bu durumdan kurtulmak için gün boyunca sık sık tuvalete gitmek zorundaysanız ve ped kulanmak zorunda kalıyorsanız, idrar yapma hissi geldiğinde tuvalete yetişemiyorsanız, tuvalette her zaman idrarınızı tamamen boşaltmadığınız hissine kapılıyorsanız mutlaka bir hekime görünmelisiniz.

Kadınlarda idrar kaçırma problemi 4 farklı tip olarak tanımlanmıştır

1- STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA

Ani hareketlerle örneğin gülerken, öksürürken, hapşırırken, yürürken, egzersiz yaparken istemsiz idrar kaçırmadır. Kadınlardaki idrar kaçırmanın en sık görülen nedenidir. İki temel nedeni vardır; birincisi ve en sık olanı pelvik taban kaslarının zayıflığıdır. Pelvik taban kasları, alt idrar yolu organlarını destekler. Güçlü bir pelvik taban, üretrayı idrar yapma zamanı gelinceye kadar kapalı tutar. Pelvik tabanı zayıflığı olduğunda, karın iç basıncını arttıracak durumlar (ağır egzersiz, öksürme, kabızlık, ağır kaldırma vb.) üretranın açılmasına ve idrar kaçırmasına neden olur. Çok sayıda müdahaleli doğum, iri bebek doğurma, obezite, ailesel yatkınlık ve menopoz risk faktörleri olarak sayılabilir.

Stres idrar kaçırmanın bir diğer nedeni de iç sfinkter kasalarının (mesane boşalmasını kontrol eden kaslar)yetersizliğidir. Normalde sfinkler kasları, mesane dolarken üretrayı kapalı tutar, idrar zamanı gelince gevşeyerek idrar yapmaya izin verir. Sfinkter yetmezliğinde ise kaslar görevini yapamadıkları için çeşitli hareketler sırasında (öksürme, egzersiz vb.) idrar kaçırılır.

2- URGE İDRAR KAÇIRMA

Güçlü bir tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma şeklidir. Stres idrar kaçırmadan farklı olarak sebep, pelvik tabandaki zayıflık değil, mesane kaslarının aşırı aktif olmasıdır. Tedavisi medikaldir.

3- MİKS TİP İDRAR KAÇIRMA

Stres idrar kaçırma ve urge idrar kaçırmanın bir arada olduğu durumdur.

4- TAŞMA TİP İDRAR KAÇIRMA

Mesanede kapasitenin üzerinde idrar depolandığında, idrar yapma zorluğu hissetmeden az miktarda idrar kaçırmadır. Mesane yine dolu kalır. Kişi, mesanesinin tamamen boşalmadığı hissine kapılılır. Diyabet pelvik yaralanma, geniş pelvik cerrahi, omurilik yaralanmaları ve multipleskleroz gibi durumlarda kas tonusunun kaybolması sonucu oluşur. Tedavisi medikaldir.

KARBONDİOKSİT LAZER UYGULAMASI

Bu yöntem hafif stress tipte idrar kaçırma, vajinal gevşeklik, vajinal kuruluk ve yinelenen enfeksiyonları da içeren çeşitli kadın hastalıkları için çabuk, güvenli, oldukça etkili ve minimal müdahale (invaziv) gerektiren karbondioksit (CO2) lazer uygulamasına dayalı bir çözümdür. Bu yöntem standart jinekolojik muayene benzeri bir uygulamadır. Tedavi uygulamasında vajinal dokuyu nazikçe ısıtmak, halihazırda olan liflere/sinirlere temas sağlamak ve yeni kollajen oluşumunu harekete geçirmek için farklı bir karbondioksit (CO2) lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Özel tasarlanmış, tek kullanımlık steril bir prob (vajinal ultrason probuna benzer) vajinanın içerisine yerleştirilerek uygulanır. 2-3 ay için vagina ön yüzeyin altında yeni kollagen birikimi oluşturarak kalınlaşma ve güçlenme sağlayarak stres tip idrar kaçırmada yüzde 70 -80 oranında iyileşme sağlar.