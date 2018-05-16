Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101167
ALTIN
186.759
DOLAR
4.4993
STERLİN
6.0574
EURO
5.3116
Haspolat’da yangın
HAPOLAT'TA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Girne'de uyuşturucu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU
2 şişe içki için yandılar
2 ŞİŞE İÇKİ İÇİN YANDILAR
banner256
Flaş Haber
Lefkoşa'da yangın
Kapat

Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!

Kadınların yüzde 30'unda idrar kaçırma şikayeti görülüyor.Jinekolog Op. Dr. Murat Emanetoğlu, "yaklaşık üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor ama artık ameliyatsız çözümler de var" dedi

Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!

Kadınların yüzde 30'unda idrar kaçırma şikayeti görülüyor.Jinekolog Op. Dr. Murat Emanetoğlu, "yaklaşık üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor ama artık ameliyatsız çözümler de var" dedi

16 Mayıs 2018 Çarşamba 09:31
Her 3 kadından biri bu sorunu yaşıyor!

Kadınlarda daha sık görülen idrar kaçırma sorununda yeni yöntemlerin olduğunu 'Kozmetik Jinekolojinin Geleceği' seminerinde kaydeden Jinekolog Op. Dr. Murat Emanetoğlu, "yaklaşık üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor ama artık ameliyatsız çözümler de var" dedi.

Sosyal hayatta özellikle kadınlara rahatsızlık veren, hatta utanç duygusuna neden olan idrar kaçırma sorunu için Lazer Akademi'nin düzenlediği seminerde konuşan Emanetoğlu şunları söyledi:

KADINLARIN YÜZDE 30'UNDA GÖRÜLÜYOR

İdrar kaçırma normal günlük işler sırasında ani ve istemsiz olarak idrarın idrar yolundan dışarı çıkışıdır. Tüm kadın popülasyonun içinde yüzde 30 oranında gözlenen idrar kaçırma şikayeti tedavi edilebilen bir durumdur. İdrar kaçırma bütün yaş grubundaki kadınlarda farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

* Menopoza kadar kademeli artar. (%30)

* 2. piki 70 yaşından sonra gösterir. (%30-40)

* İdrar kaçırma adayları çoğunlukla genç ve orta yaş kadınlardır.

* Artan hasta sayısı ve tedavi masraflarıyla ciddi bir problemdir.

* Utanç duygusu tedaviyi engelleyebilirYaşam kalitesini çok düşürecek şiddetli seviyeye gelmeden hafif-orta seviyede minimal invaziv bir yöntemle düzeltilmesi uygun olacaktır. İdrar kaçırma olayı kişilerin rahatlıkla konuşamadığı bir durumdur. Utanç ve rahatsızlık verici olabilmektedir. Sevdiğiniz aktiviteleri (egzersiz, yolculuk, sosyal ilişkiler vb.) yapmayı kısıtlayabildiği gibi günlük yaşamı sınırlandıracak kadar şiddetli de olabilir. Profesyonel, sosyal ve kişisel aktivitelerinizi etkileyebilen bu problemden kurtulup eskisi gibi özgür yaşama dönmeniz ve hayat kalitenizi artırabilmeniz için birçok çözüm olasılıkları günümüzde artık mevcuttur.

İDRAR KAÇIRMA HANGİ DURUMDA TEDAVİ EDİLMELİ?

Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda, yürürken veya egzersiz yaparken, ağır bir eşya kaldırırken, oturur ya da yatar durumdan ayağa kalktığınızda idrar kaçırıyorsanız, bu durumdan kurtulmak için gün boyunca sık sık tuvalete gitmek zorundaysanız ve ped kulanmak zorunda kalıyorsanız, idrar yapma hissi geldiğinde tuvalete yetişemiyorsanız, tuvalette her zaman idrarınızı tamamen boşaltmadığınız hissine kapılıyorsanız mutlaka bir hekime görünmelisiniz.

Kadınlarda idrar kaçırma problemi 4 farklı tip olarak tanımlanmıştır

1- STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA

banner277

Ani hareketlerle örneğin gülerken, öksürürken, hapşırırken, yürürken, egzersiz yaparken istemsiz idrar kaçırmadır. Kadınlardaki idrar kaçırmanın en sık görülen nedenidir. İki temel nedeni vardır; birincisi ve en sık olanı pelvik taban kaslarının zayıflığıdır. Pelvik taban kasları, alt idrar yolu organlarını destekler. Güçlü bir pelvik taban, üretrayı idrar yapma zamanı gelinceye kadar kapalı tutar. Pelvik tabanı zayıflığı olduğunda, karın iç basıncını arttıracak durumlar (ağır egzersiz, öksürme, kabızlık, ağır kaldırma vb.) üretranın açılmasına ve idrar kaçırmasına neden olur. Çok sayıda müdahaleli doğum, iri bebek doğurma, obezite, ailesel yatkınlık ve menopoz risk faktörleri olarak sayılabilir.

Stres idrar kaçırmanın bir diğer nedeni de iç sfinkter kasalarının (mesane boşalmasını kontrol eden kaslar)yetersizliğidir. Normalde sfinkler kasları, mesane dolarken üretrayı kapalı tutar, idrar zamanı gelince gevşeyerek idrar yapmaya izin verir. Sfinkter yetmezliğinde ise kaslar görevini yapamadıkları için çeşitli hareketler sırasında (öksürme, egzersiz vb.) idrar kaçırılır.

2- URGE İDRAR KAÇIRMA

Güçlü bir tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma şeklidir. Stres idrar kaçırmadan farklı olarak sebep, pelvik tabandaki zayıflık değil, mesane kaslarının aşırı aktif olmasıdır. Tedavisi medikaldir.

3- MİKS TİP İDRAR KAÇIRMA

Stres idrar kaçırma ve urge idrar kaçırmanın bir arada olduğu durumdur.

4- TAŞMA TİP İDRAR KAÇIRMA

Mesanede kapasitenin üzerinde idrar depolandığında, idrar yapma zorluğu hissetmeden az miktarda idrar kaçırmadır. Mesane yine dolu kalır. Kişi, mesanesinin tamamen boşalmadığı hissine kapılılır. Diyabet pelvik yaralanma, geniş pelvik cerrahi, omurilik yaralanmaları ve multipleskleroz gibi durumlarda kas tonusunun kaybolması sonucu oluşur. Tedavisi medikaldir.

KARBONDİOKSİT LAZER UYGULAMASI

Bu yöntem hafif stress tipte idrar kaçırma, vajinal gevşeklik, vajinal kuruluk ve yinelenen enfeksiyonları da içeren çeşitli kadın hastalıkları için çabuk, güvenli, oldukça etkili ve minimal müdahale (invaziv) gerektiren karbondioksit (CO2) lazer uygulamasına dayalı bir çözümdür. Bu yöntem standart jinekolojik muayene benzeri bir uygulamadır. Tedavi uygulamasında vajinal dokuyu nazikçe ısıtmak, halihazırda olan liflere/sinirlere temas sağlamak ve yeni kollajen oluşumunu harekete geçirmek için farklı bir karbondioksit (CO2) lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Özel tasarlanmış, tek kullanımlık steril bir prob (vajinal ultrason probuna benzer) vajinanın içerisine yerleştirilerek uygulanır. 2-3 ay için vagina ön yüzeyin altında yeni kollagen birikimi oluşturarak kalınlaşma ve güçlenme sağlayarak stres tip idrar kaçırmada yüzde 70 -80 oranında iyileşme sağlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek tansiyon 6 ciddi hastalığa yol açıyor
Yüksek tansiyon 6 ciddi hastalığa yol açıyor
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! ‘Yanlış ve tehlikeli’
Kulak çubuğu kullananlar dikkat! ‘Yanlış ve tehlikeli’
Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin
Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin
65 yaş üzeri olanlar dikkat!
65 yaş üzeri olanlar dikkat!
Diyabetle gelen 5 hastalık
Diyabetle gelen 5 hastalık
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Hep yorgun hissediyorsanız bu haberi okumalısınız
Hep yorgun hissediyorsanız bu haberi okumalısınız
Dikkat! İnsandan insana hastalık taşıyabiliyorlar
Dikkat! İnsandan insana hastalık taşıyabiliyorlar
Uzmanlardan uyarı: İşlenmiş et sigara kadar zararlı
Uzmanlardan uyarı: İşlenmiş et sigara kadar zararlı
Gökyüzüne bile baktırmayan hastalık! Bu belirtilere dikkat
Gökyüzüne bile baktırmayan hastalık! Bu belirtilere dikkat

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim