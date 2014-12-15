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Hepsi Vücudundan Çıktı!

ŞANLIURFA’da, mide ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edilen 66 yaşındaki Mehmet Kurt’un

Hepsi Vücudundan Çıktı!

ŞANLIURFA’da, mide ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edilen 66 yaşındaki Mehmet Kurt’un

15 Aralık 2014 Pazartesi 16:58
Hepsi Vücudundan Çıktı!
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Hepsi Vücudundan Çıktı!

ŞANLIURFA’da, mide ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edilen 66 yaşındaki Mehmet Kurt’un safra kesesinden çıkarılan 1200 taş doktorları şaşırttı.

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan Mehmet Kurt, hafta sonu kentteki özel bir hastaneye gitti. Burada Op. Dr. Tugay Yüksel tarafından muayene edilen Kurt’un safra kesesinde taş olduğu belirlendi ve ameliyata alındı. Op. Dr. Tugay Yüksel tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastanın safra kesesinin içerisinde 1200 adet 2 ve 3’er milimetrelik taş çıkarıldı. Ameliyat sırasında hastadan çıkan taşları görünce şaşıran doktor Yüksel, "Hastamız bizden önce üç hastaneye gitmiş. Riskli olduğu için ameliyat yapamamışlar. Tetkiklerde safra kesesinde çok sayıda taş saptadığımız hastayı ameliyata aldık. Hemşire arkadaşların yardımıyla bizzat saydım, bin 200 civarında taş çıktı. Bu da bizi çok şaşırttı" dedi.
 

Son Güncelleme: 15.12.2014 16:59
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Hepsi Vücudundan Çıktı!
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