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Hep yorgun hissediyorsanız bu haberi okumalısınız

Kronik yorgunluk sendromu nedir? İşte nedenleri ve yan etkileri…

Hep yorgun hissediyorsanız bu haberi okumalısınız

Kronik yorgunluk sendromu nedir? İşte nedenleri ve yan etkileri…

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:53
Hep yorgun hissediyorsanız bu haberi okumalısınız

Günümüzde sık olarak rastlanan kronik yorgunluk sendromu nedir? Kronik yorgunluk tedavisi nasıl yapılır? İşte merak ettiklerinizin cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz...

Kendinizi sürekli olarak yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Günlük hayatınızı sürdürmekte zorlanıyor musunuz? ya da ne kadar uzun uyursanız uyuyun devamlı yorgun olarak mı kalkıyorsunuz? Ve de bu sıkıntılı durum uzun bir süredir devam mı ediyor? İşte şimdi bunun nedenlerini açıklamaya çalışacağız…Her yönüyle kronik yorgunluk sendromu…

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

Kronik yorgunluk sendromu (CFS), altta yatan herhangi bir tıbbi durum tarafından açıklanamayan aşırı yorgunluk ile karakterize karmaşık bir hastalıktır. Yorgunluk, fiziksel veya zihinsel aktivite ile daha da kötüleşebilir, ancak dinlenmeyle düzelmez.

Bu durum ayrıca sistemik efor intoleransı hastalığı (SEID) veya miyaljik ensefalomiyelit (ME) olarak bilinir. Bazen ME / CFS olarak kısaltılır.

Kronik yorgunluk sendromunun nedeni bilinmemektedir, ancak viral enfeksiyonlardan psikolojik strese kadar birçok teori vardır. Bazı uzmanlar kronik yorgunluk sendromunun bir faktörler kombinasyonu tarafından tetiklenebileceğine inanırlar.

Kronik yorgunluk sendromu tanısını doğrulamak için tek bir test yoktur. Benzer semptomlara sahip diğer sağlık problemlerini dışlamak için çeşitli tıbbi testlere ihtiyacınız olabilir. Kronik yorgunluk sendromu tedavisi semptomların giderilmesine yöneliktir.

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KRONİK YORGUNLUK SENDROMU BELİRTİLERİ

Semptomlar şunları içerebilir:

– Yorgunluk
– Bellek veya konsantrasyon kaybı
– Boğaz ağrısı
– Boyun veya koltuk altınızda büyümüş lenf düğümleri
– Açıklanamayan kas veya eklem ağrısı
– Baş ağrısı
– Dinlendirici olmayan uyku veya uyku bozuklukları
– Fiziksel veya zihinsel egzersizden sonra 24 saatten fazla süren aşırı yorgunluk

Yorgunluk, enfeksiyonlar veya psikolojik bozukluklar gibi birçok hastalığın belirtisi olabilir. Genel olarak, kalıcı veya aşırı yorgunluğa sahipseniz, doktorunuza başvurun.

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