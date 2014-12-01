Hamilelik Lekelerini Dert Etmeyin

Op.Dr.Ayşegül Sivri,hamilelikle oluşan gebelik lekeleri dahil bir çok sorunun doğum sonrası giderilebileceğini belirtti.



Gebelik, doğum ve emzirme kadınların vücudunu etkileyen en önemli sebeplerden biridir. Doğum sonrası en fazla değişiklik karın, göğüs ve genital bölgede olur.Hemen hemen tüm kadınlar, doğum sonrası sarkan karnından ve göğüslerinden şikayetçi oluyor.Bir diğer şikayetçi oldukları konu ise hamilelik sırasında ciltte oluşan lekelerdir.







Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Ayşegül Sivri, ''Cilt lekeleri hamileliğin olmazsa olmazlarındandır. Karında, meme başlarında, genital bölgede ve yüzde değişik renk ve boyutlarda olabilmektedir. Bunların çoğu ilk 1 yıl içinde geri dönüşümlüdür. Fakat geri dönmemesi halinde alınabilecek önlemler ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı lazer tedavisi, kimyasal peeling, PRP tedavisi dediğimiz gençlik aşısı, ışık dolgusu uygulanabilecek yöntemler arasındadır. Genellikle seçimi lekenin türüne göre yapmaktayız.'' dedi.







Op.Dr. Ayşegül Sivri, ''Eğer hamilelik sırasında alınan kilolar belli bir seviyenin üzerinde ise tipik bir deformasyon görüntüsü ortaya çıkıyor: karın çatlakları, ciltte sarkıklık, göbek deliği etrafında şekil bozukluğu ve cilt altında kontrol dışı bir yağlanma, karın kaslarında gevşeklik meydana geliyor.''ifadesinde bulundu.







Op.Dr. Ayşegül Sivri, ''Egzersiz ve Diyet çoğu şikayeti geri döndürmeye yardımcı olurken bazı durumlarda işe yaramamaktadır. Bunların başında deride oluşan çatlaklar gelmektedir. Özellikle karında ve aşırı kilo alınan kalça ve üst bacak gibi bölgelerde yaygın olan çatlaklar egzersiz ve diyet ile maalesef düzelmez. Bunlar için uygulanabilecek en uygun tedavi uzman ellerde yapılan lazer tedavisidir. Ayrıca alt karında oluşan çatlarlar için en etkin tedavilerden biriside mini karın germedir.''diye belirtti.







Op.Dr.Ayşegül Sivri, ''Hamilelik sırasında oluşan kötü görüntülerin giderilmesi için doğumdan sonra en az 6 ay geçmesi gerektiğine dikkat çekti.'' dedi.