Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115303
ALTIN
159.002
DOLAR
3.7633
STERLİN
5.0883
EURO
4.4870
İşte Yeni Meclis
İşte Yeni Meclis
Kaza Ucuz Atlatıldı
Kaza Ucuz Atlatıldı
YSK'da Oy Sayma İşlemi Sona Erdi!
YSK'da Oy Sayma İşlemi Sona...
Koalisyon Hesapları
Koalisyon Hesapları
banner256
Flaş Haber
İşte Yeni Meclis
Kapat

Hamilelik Çatlakları Nasıl Önlenir?

Hamilelik Çatlakları Nasıl Önlenir?

09 Ocak 2018 Salı 12:09
Hamilelik Çatlakları Nasıl Önlenir?
banner238

Hamilelik döneminde anne adayları fiziksel ve duygusal olarak birçok değişim yaşıyor. Bu değişimlerin en çok iz bırakanlarından biri de hamilelik çatlakları. Uzmanlar, basit tedbirlerle hamilelik çatlaklarından korunmanın veya çatlakları azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Gebelikte vücutta oluşan fizyolojik değişiklikler arasında, ciltte ince pembe, morumsu şekildeki çizgiler olarak ortaya çıkan gebelik çatlakları da var. 

Gebelik çatlaklarının kadından kadına farklılık gösterebildiğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Gökalp Kaya, “Pek çok kadın için bu bulgu gebeliğin kaçınılmaz sonuçlarından biri olsa da bazı gebelerde karında aşırı gerginlik ve kaşıntı nedeniyle ciddi şikayetlere sebep olabilir. Ancak temelde ciddi tıbbi bir problem yaratmazlar” diyor.

HIZLI KİLO ALMAK ÇATLAK OLUŞUMUNU ARTIRABİLİR

Gebelik çatlakları vücudun, cilde göre daha hızlı büyümesi ve cildin bu büyümeye ayak uyduramaması sonucunda oluşuyor. Bunun sonucunda cildin hemen altındaki elastik liflerde kırılma oluştuğunu ve ortaya çatlakların çıktığını aktaran Dr. Kaya, hızlı kilo alınması ile en sık olarak memelerde, karında ve üst bacaklarda bu problem ile karşı karşıya gelinebildiğini söylüyor. Bu yüzden kilonun dengeli ve yavaş alınması çatlakların engellenmesinde önemli. 

Gebelerin yüzde 90’ında 6-7’nci aydan sonra çatlakların ortaya çıktığını belirten Dr. Kaya, “Annesinde gebelik çatlakları olanlarda daha fazla görülmesi altında genetik geçişin rol oynayabileceğini de düşündürmektedir. Ne yazık ki bu çatlakları tamamı ile engelleyebilecek sihirli bir krem veya formülasyon yoktur” diyor. 

ÇATLAK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Dr. Kaya’nın verdiği bilgiye göre, gebelik çatlaklarını önlemede, cildi her zaman krem ve losyonlar ve yeterli sıvı alımı ile iyi nemli tutmak önemli. Bu yüzden gebelerin sıvı alınımını ciddi olarak artırmaları özellikle gebeliğin ikinci yarısında faydalı oluyor. 

GEBELİK ÇATLAKTALIR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

“Gebelik çatlaklarının çoğu, zamanla bebek doğduktan sonra solsa da bir kısmı daha yavaş solar ve bu dönemde koyu renk bırakabilir” diyen Dr. Kaya, hamilelik çatlaklarının tedavisi hakkında ise şunları söylüyor: 

“Çatlakları tedavi etmenin en ideal zamanı çatlakların en aktif kırmızı oldukları dönemdir. İçinde hyaluronik asit olan jellerin 12 haftalık kullanımdan sonra faydalı olabileceğine dair kanıt vardır. Bazen de dermatoloji doktoru önerisiyle kullanılabilecek retinoidler yeni kollajen yapımına ve döngüsüne etki ederek faydalı olabilirler. Daha zor ve inatçı hastalarda dermatoloji uzmanları tarafından yine kollajen ve kan damarları üzerine faydalı etkisi olabilecek lazer ve dermaabrazyon tedavileri de uygulanabilir.”

Son Güncelleme: 09.01.2018 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞOK! Kağıt Paralardaki Büyük Tehlike...
ŞOK! Kağıt Paralardaki Büyük Tehlike...
Anne Sütünü Arttıran Öneriler
Anne Sütünü Arttıran Öneriler
Eğer idrarınız bu renkse doktora başvurun!
Eğer idrarınız bu renkse doktora başvurun!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim