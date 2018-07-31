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Hamileler bol bol bu meyveyi yesin

Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, armudun içerdiği folik asit sebebiyle gebeliğin ilk 3 ayında bol bol yenilmesi gerektiğini söyledi.

Hamileler bol bol bu meyveyi yesin

Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, armudun içerdiği folik asit sebebiyle gebeliğin ilk 3 ayında bol bol yenilmesi gerektiğini söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:17
Hamileler bol bol bu meyveyi yesin

Lif açısından son derece zengin olan armut, çocuklardan yaşlılara kadar hemen herkesin vazgeçmediği meyve olarak dikkat çekiyor. Doktorlar tarafından özellikle bebeklere ve diyabet hastalarına tavsiye edilen armut her derde deva. Ortalama 200 gram gelen 1 armudun yüzde 85’inin sudan oluştuğunu belirten Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, “200 gram olan bir armut 100 kalori ve C vitamini, folik asit ve bakır ihtiva eder. Bir orta boy armut yaklaşık 5 gram çözünmez lif içermektedir. Kadınların günlük 25 gram erkeklerin günlük 38 gram lif ihtiyacı olduğunu düşünürsek, armut lif ihtiyacının yüzde 15-20’sini karşılar. Çözünmez lif gıdaların bağırsaktan geçişini hızlandırır. Bağırsak hareketleri artar ve kabızlığa iyi gelir. Lif alımında 10 gram artışın bile kötü kolesterolü ve total kolesterolü azalttığı gözlenmiştir. 2 orta boy armut kötü kolesterolü düşürücü etkiye de sahiptir. Özellikle kabuğu bolca lif içerir. Bu sebeple mutlaka kabuğuyla tüketilmelidir” dedi.

Armudun glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğini ifade eden Bulut, "Bu durumda diyabetikler için de uygundur. Ayrıca antikanser etkisi bulunan armudun kolon, rektum, meme kanserine karşı koruyucu etkisi bulunur. İçerdiği folik asit sebebiyle gebeliğin ilk 3 ayında artan folik asit ihtiyacını karşılamak için iyi bir kaynaktır. Düşük kalorili olması, içerdiği yüksek lif sayesinde zayıflamak isteyenler rahatlıkla tüketebilir" şeklinde konuştu.

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