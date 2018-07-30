Haftada 10 saat egzersiz ömre 10 yıl katıyor

Ölümsüzlük için henüz bir hap geliştirilmedi ancak doğru diyet ve düzenli egzersizle daha uzun yaşamak mümkün. Avustralya’da Westmead Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü, 50 yaşın üzerindeki 1.500 Avustralyalı ile görüştü ve onları 10 yıl boyunca gözetim altında tuttu. 10 yıllık araştırma sonuçları; haftada 600 dakika egzersiz yapan kişilerin kalp hastalıklarına, kansere ve diyabete egzersiz yapmayanlara göre iki kat daha az yakalandıklarını ortaya koydu. Avustralya Sydney Üniversitesi’nden Profesör Bamini Gopinath, yüksek fiziksel aktivitenin daha uzun yaşamayı sağladığını belirtti. DünyaSağlık Örgütü haftada en az 600 dakikalık egzersiz yapılmasının birçok hastalıktan korunmanın en doğal yolu olduğunu savunuyor.