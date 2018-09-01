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Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde

Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde

Hafta içi sabah erken saatte kalkmaktan kalkıp hafta sonları fazla mı uyuyorsunuz? Endişe etmeyin. Hafta sonları fazla uyduğunuz uyku uzmanlara göre ömrü uzatıyor.

Gevşeyen beden rahatlıyor ve bu durum da sizi daha sağlıklı bir zihne ve bedene hazırlıyor. Hafta sonları uykunuzu olabildiğince almaya çalışın.

Stockholm Üniversitesi'nde araştırmalar yapan Prof. Dr. Torbojorn Akersdt, herkesi şaşırtacak bir çalışma yaptı.

Normalde fazla uykunun zararlı olduğunu söyleyenlerin aksine fazla uyumanın ömrü uzattığını söyledi.

Uyumadan önce kafein tüketilmemesi gerektiğini, kafeinin uyku düzenini bozduğunu da belirten profesör, kaliteli uyku uzun ve sağlıklı yaşamın olmaz olmazı diye belirtti.

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