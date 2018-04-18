Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
108821
ALTIN
177.266
DOLAR
4.0941
STERLİN
5.8470
EURO
5.0642
Aranan Kıbrıslı Türk Metehan Sınır Kapısı’nda Tutuklandı
KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI
Kırsal kesim mağduriyeti!
KIRSAL KESİM MAĞDURİYETİ!
ABD'nin yeni oyunu!
ABD'nin yeni oyunu
Kardeşine kazık attı
KARDEŞİNE KAZIK ATTI
banner256

Güneş kalbe iyi geliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bahar ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte insanların güneş ışınlarından mümkün olduğunca faydalanmasını tavsiye etti. Dr. İsmail Erdoğu, kalp hastalarının eve kapanmaması gerektiğini söyleyerek "Güneş, kalp sağlığına iyi geliyor" dedi.

Güneş kalbe iyi geliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bahar ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte insanların güneş ışınlarından mümkün olduğunca faydalanmasını tavsiye etti. Dr. İsmail Erdoğu, kalp hastalarının eve kapanmaması gerektiğini söyleyerek "Güneş, kalp sağlığına iyi geliyor" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:01
Güneş kalbe iyi geliyor
banner238

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp yetmezliğinin önemli nedenlerinden birinin D vitamini eksikliği olduğunu belirtti. Dr.İsmail Erdoğu, "Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalara göre kanında D vitamini eksikliği olan kişilerin kalp krizi veya beyin kanaması geçirme ve kalp yetmezliğine yakalanma riski, kanındaki D vitamini seviyesi daha yüksek kişilere göre iki kat fazla. Yine yapılan araştırmalara göre vücuttaki D vitamini eksikliğini gidermek, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. D vitamini takviye edici ilaçlar günümüzde revaçta ve D vitamini düzeyinin kanda bakılması oldukça yaygın. Kendi klinik deneyimimizde de görüyoruz ki D vitamini eksikliği çoklu damar hastalıklarına sebep oluyor. Hastalarımızın vitamini takviye olarak almalarından ziyade diret kaynağından yani güneşten doğal yolla almalarını tavsiye ediyoruz.

'HİÇBİR İLAÇ GÜNEŞİN YERİNİ TUTMAZ'

Güneş ışığı tüm canlılar için olmazsa olmazdır. Ancak günümüzde insanlar yarattıkları yaşam koşulları, giyim adetleri nedeni ile güneşten yeterince faydalanamıyorç Cinsiyetler açısından baktığımızda kadınlarda D vitaminini daha çok eksik görmekteyiz. Günümüzde köyde yaşayan tarım ve hayvancılık yapan bir kadın metropollerde, ofiste çalışan bir kadından daha çok güneş ışığını alıyordur. Hiçbir ilaç, doğal olarak alınan D vitamini kadar etkili olamayabilir" dedi.

'KALP HASTALARI KENDİNİ EVE KAPATMASIN'

Genel olarak kalp rahatsızlığı bulunan özellikle yaşlı hastaların daha çok kapalı ortamlarda zaman geçirdiğine dikkat çeken Dr. İsmail Erdoğu, "Ben hastalarıma mümkün olduğunca güneşten faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatler ve çok sıcak saatlerde değil mümkün olduğunca sabah güneşi ve akşam güneşinden faydalanmaları daha iyi olacaktır" dedi.

Sağlıklı insanlardaki hastalık hissinin en büyük nedeninin psikolojik stres olduğunu ve stresle baş etmenin yolunun ise kendimize daha çok zaman ayırmak, mevsimlerin tadını çıkarmak, doğan güneşe yakışır şekilde ondan en verimli şekilde faydalanmak olduğunu söyleyen Dr. İsmail Erdoğu şu tavsiyelerde bulundu:

'ANIN TADINI ÇIKARIN, TOPRAĞA DOKUNUN'

"Güneş ışığı sadece kemiklerimiz ve kalbimiz için iyi gelmiyor. Günümüzde hekimler olarak sadece hastalıklarla uğraşmıyoruz. Neredeyse baktığımız hastaların yarısı hasta olmayan ama kendini hasta hisseden insanlar. Hayata pencerelerin arkasından değil güneşin altından bakmak gerekir. Doğanın coştuğu, yüzlerce rengi güneşin altına serdiği bu günlerde insanların yaşam kaygısıyla koşturmacanın ötesine geçmeyen hayatlarında biraz bu güzellikleri, uyanışı fark edip bir saat dahi olsa toprağa dokunmaları, güneşin altında uzanmaları, anın tadını çıkarmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat!
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat!
Tırnak diplerinizdeki lekelere dikkatli bakın! Akciğer hastalığı habercisi olabilir
Tırnak diplerinizdeki lekelere dikkatli bakın! Akciğer hastalığı habercisi olabilir
Çay ve kahve ses tellerini kurutuyor!
Çay ve kahve ses tellerini kurutuyor!
Erkekleri utandıran hastalık: Jinekomasti
Erkekleri utandıran hastalık: Jinekomasti
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!
Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!
Bu yiyecekleri asla dondurucuya koymayın!
Bu yiyecekleri asla dondurucuya koymayın!
Çarpıntı nedir nasıl geçer? İşte çarpıntının sebepleri…
Çarpıntı nedir nasıl geçer? İşte çarpıntının sebepleri…
Her sabah kahve yerine yeşil çay içti!
Her sabah kahve yerine yeşil çay içti!
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim