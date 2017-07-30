Güneş Çarpmasına Dikkat!

Tüm yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, bilgilerini aktardı:
Güneş çarpması yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenler:
- Saat 10.00-16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın.
- Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin.
- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin.
- Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı.
- Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.
- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su..) özen gösterin.
- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.
- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.
- Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun.
SICAKLAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR?
- Hamileleri
- 4 yaşından küçük çocukları
- Açık alanlarda çalışanları
- Bakım gerektiren hastaları
- 65 yaş üzeri kişileri
- Kronik hastalığı olanları (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer hastaları gibi)
- Düzenli ilaç alması gerekenleri
- Kanser hastaları
- Aşırı kilolular ve kaşektik (aşırı zayıflar) kişiler