Sağlık:
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30 Temmuz 2017 Pazar 09:26

Güneş Çarpmasına Dikkat!

Güneş Çarpmasına Dikkat!
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Kış gribi, bahar yorgunluğu derken yaz aylarının da rahatsızlıkları baş göstermeye başladı. Yazın en çok yaşanan hastalıklardan biri ise güneş çarpması.

Tüm yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, bilgilerini aktardı:

Güneş çarpması yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenler:

- Saat 10.00-16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın.

- Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin.

- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin.

- Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı.

- Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.



- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su..) özen gösterin.

- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.

- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.

- Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun.

SICAKLAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR?
- Hamileleri
- 4 yaşından küçük çocukları
- Açık alanlarda çalışanları
- Bakım gerektiren hastaları
- 65 yaş üzeri kişileri
- Kronik hastalığı olanları (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer hastaları gibi)
- Düzenli ilaç alması gerekenleri
- Kanser hastaları
- Aşırı kilolular ve kaşektik (aşırı zayıflar) kişiler


 
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