Güneş Çarpmasına Dikkat!

Tüm yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, bilgilerini aktardı:Güneş çarpması yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenler:- Saat 10.00-16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın.- Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin.- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin.- Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı.- Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su..) özen gösterin.- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.- Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun.- Hamileleri- 4 yaşından küçük çocukları- Açık alanlarda çalışanları- Bakım gerektiren hastaları- 65 yaş üzeri kişileri- Kronik hastalığı olanları (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer hastaları gibi)- Düzenli ilaç alması gerekenleri- Kanser hastaları- Aşırı kilolular ve kaşektik (aşırı zayıflar) kişiler