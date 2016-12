"Günde En Az 2 Kivi Tüketilmeli"



Kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için, C vitamini yönünden zengin olan kivinin günde 2 adet tüketilmesi öneriliyor. ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Enginyurt: Bizim önerimiz kahvaltıda dahi kivinin tüketilmesi yönündeÖzellikle kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için C vitamini yönünden zengin olan kivinin bolca tüketilmesi öneriliyor.Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde mevsimsel soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlemlendiğini belirterek, bu hastaların çoğuna vitamin yönünden zengin olduğu bilinen kivi tüketmelerini önerdiklerini söyledi.Soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için bir dizi önlem alınabileceğini dile getiren Enginyurt, bunların arasında bol vitaminli meyvelerin de tüketilmesi olduğunu belirtti.Bu meyvelerin başında C vitamini yönünden oldukça zengin ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kivinin bulunduğuna işaret eden Enginyurt, "Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu kivinin gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına iyi geldiği biliniyor. Bu meyveyi tüketen vatandaşlarımızın uzun süre hasta olmadığını görüyoruz." dedi.Kivinin Karadeniz Bölgesi'nde oldukça fazla üretildiğine dikkati çeken Enginyurt, "Dolayısıyla C vitamini deposu kivinin bulunması da oldukça kolay. Hemen hemen her manav ve markette ucuza kivi bulmak mümkün. Vücut direncimizin gelişmesi için mutlaka kivi tüketilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.Enginyurt, 7'den 70'e herkese günde en az 2 kivi tüketmesini önererek, "Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın kivi yemesinde oldukça fazla fayda bulunuyor. Hatta bizim önerimiz, kahvaltıda dahi kivinin tüketilmesi yönünde. Çünkü sabah tüketilen bir kivi, çocukların günlük vitamin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacaktır." açıklamasında bulundu.C vitamini bakımından zengin olan kivinin özellikle grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı sıkça tüketilmesinin son derece faydalı olduğunu belirten Enginyurt, bu meyvenin herhangi bir yan etkisinin de bulunmadığını vurguladı."C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminin de bulunduğu kivinin çok fazla faydası var ama en bariz faydası, kanser türlerinin geciktirilmesi ve kansere yakalanma riskinin azaltılması. Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu etkisi var. Kivinin yapısında bulunan lif oranı kabızlığı önlüyor. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri olduğu biliniyor. Grip, nezle, hatta astım hastalığına faydalı. Özellikle gribal enfeksiyonların sık görüldüğü günümüzde bol miktarda tüketilebilir."