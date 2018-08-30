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Günde 3 porsiyon süt ürünü ömrü uzatıyor

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, sanılanın aksine, kırmızı et ve peynir tüketmek aslında sağlığa oldukça faydalı.

Günde 3 porsiyon süt ürünü ömrü uzatıyor

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, sanılanın aksine, kırmızı et ve peynir tüketmek aslında sağlığa oldukça faydalı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:00
Günde 3 porsiyon süt ürünü ömrü uzatıyor

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, sanılanın aksine, kırmızı et ve peynir tüketmek aslında sağlığa oldukça faydalı. Araştırmada, peynir ve et tüketmenin daha uzun bir yaşam sağlayacağına değinildi. Günde 3 porsiyon süt ürünü ve 120 gram işlenmemiş et tüketmenin sağlık için en yararlı yiyecekler ve miktarlar olduğu belirtiliyor. Araştırma sonuçlarına göre, düzenli bir şekilde süt ürünü ve kırmızı et tüketmek erken ölümleri yüzde 25, ölümcül kalp krizlerini ise yüzde 22 oranında azaltıyor. Araştırmanın yürütücülerinden Andrew Mente, “Bunlar önerdiğimiz porsiyon miktarları. Günde 3 porsiyon süt ürünü ve bir porsiyon kırmızı ya da beyaz et tüketilmesini öneriyoruz” dedi. Araştırmada diğer önerilenler arasında günde 8 porsiyon meyve ve sebze, yarım porsiyon kabuklu yemiş ve bakliyat da var. 

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