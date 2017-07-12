Sağlık:
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12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:03

GÜNDE 3 BARDAK KAHVE İÇERSENİZ...

GÜNDE 3 BARDAK KAHVE İÇERSENİZ...
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Bilim dünyası ölümsüzlüğün sırrını buldu
Sürekli "yararlı mı zararlı mı" tartışmalarına konu olan kahve hakkında kapsamlı bir araştırma yapıldı. 500.000'i aşkın insanın dahil olduğu araştırmada kahvenin ölüm oranını düşürdüğü ortaya çıktı.

Kahve hakkında yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak kahve tüketmenin sağlığa yararlı olabileceği yönünde sonuçlar ortaya koydu. 10 Avrupa ülkesinde yarım milyondan fazla kişinin ölüm oranlarını incelediği araştırmanın sonuçları “Annals of Internal Medicine” adlı tıp dergisinde yayımlandı. Araştırma, Imperial College London ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın elde edilen verileri incelemesiyle tamamlandı.

Araştırmanın yapıldığı 16 buçuk yıl sonunda elde edilen sonuçlara göre, kahve tüketimi günlük 580 mililitreden fazla olan erkeklerin hayatını kaybetme ihtimali kahve içmeyenlere oranla yüzde 12 daha düşük. Kadınlarda ise bu oran yüzde 7 olarak tespit edildi. Kahvenin etkilerini nesnel bir şekilde saptayabilmek için beslenme, sigara alışkanlığı gibi faktörler araştırmaya dahil edilmedi.

Araştırmacılar, diğerlerine kıyasla daha fazla kahve içen kişilerin ölüm riskinin hemen her hastalıkta daha düşük olduğunu tespit etti. Bu etkiye özellikle kalp-damar ve sindirim rahatsızlıkları örnek gösterildi.

Araştırma ekibinin başkanı Marc Gunter, yine de kahve tiryakilerine temkinli mesajlar veriyor. Gunter, “Uzun süre gözleme dayalı araştırmaların sınırlı olması nedeniyle kahve içilmesi veya içilmemesi yönünde tavsiye veremiyoruz” dedi. Ancak Gunter, günde 3 fincan dolayındaki kahve tüketiminin sağlığa zararlı olmadığı, bilakis olumlu etkileri olabileceği yönünde sonuçlara ulaştıklarını kaydetti.


 
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