Gripten Korunmak İçin Bu Besinleri Tüketin!

Uzmanlar tavsiye ediyor: "Kış mevsiminde gripten korunmak için havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra portakal, mandalina ve elma gibi meyveler yemek gribe karşı koruyor"





Kış aylarında ve mevsimsel değişikliklerde sıkça görülen gripten korunmak için yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal, meyve ve sebzelerin sıkça yenilmesi gerektiğini belirtti.

Köksal “Özellikle grip salgınlarının yaygın olduğu sonbahar ve kış aylarında alınacak basit önlemler ile gripten korunulabilir. Vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminler yeterli olarak alınmazsa vücut direnci düşer. Dört besin grubunda bulunan çeşitli besinlerden günde en az 3 ana, 3 ara öğünde yeterli miktarda tüketilmelidir. Savunma sistemini güçlendirici etkisi olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminleri içeren havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra portakal, mandalina, elma gibi meyveler yenilmeli, gerek C vitamini ihtiyacının karşılanmasında gerekse de sıvı alımına katkı sağlaması açısından taze sıkılmış meyve sularının tüketimi sıkça yapılmalıdır.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli etkiye sahip E vitaminini sağlamak için yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagiller yeteri miktarda tüketilmelidir. Özellikle su içme ihtiyacının azaldığı kış mevsimi de dahil olmak üzere her dönemde günde 8 ya da 10 bardak su içilmesi faydalıdır” diye konuştu.

Dr. Yusuf Köksal şu bilgileri verdi: “Öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık mendiller ile ağız ve burun kapatılmalı ve burun temizlenirken de tek kullanımlık mendiller kullanılmalıdır. Öksürdükten ve ya hapşırdıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Eller ağız ve burundan, gözlerden uzak tutulmalıdır. Evde toz alırken nemli bez kullanılmalı, hastanın dokunduğu yerler günde iki kez çamaşır suyu ve deterjan konmuş sıcak su ile silinmelidir. Hasta ziyareti mümkün olduğunca kabul edilmemelidir. Hastayla yakın temas halinde olanlar koruyucu maske takmalı, eller sık sık sabunla yıkanmalıdır.”