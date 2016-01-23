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Grip’ten 10 Dakikada Kurtulun

Bu Mücize Tarıfler Hayatınızı Kurtaracak ......

Grip’ten 10 Dakikada Kurtulun

Bu Mücize Tarıfler Hayatınızı Kurtaracak ......

23 Ocak 2016 Cumartesi 11:03
Grip’ten 10 Dakikada Kurtulun
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 GRİP’TEN 10 DAKİKADA KURTULUN

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkes etkisi altına almaya başladı.

Hepimizin bildiği gibi grib’in en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur. Sizde gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Ayaklarınızı 10 Dakika Ovarak
Topuk ve Ayaklar’ın emilimi yüksek oldupu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.

Limon Suyu, Tuz ve Karabiber Karışımı ile
 1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.

Limon Suyu ile Gargara Yapın
2 Çorba Kaşığı Limon suyu ve Yarım çar bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapınız. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecektir.

Limon Suyunu Burnunuza Uygulayın
Eğer Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu 2 pamuğa uygulayıp burun deliklerinize uygulayın. Burnunuz hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz. Not: Grip olmadan önce günlük olarak tükettiğiniz Nane ve Limon çayı sizi harika bir şekilde zinde tutacaktır. Nane ve Limon Çayı Nasıl Yapılır Diyorsanız aşağıdaki video size yardımcı olacaktır.....








Son Güncelleme: 23.01.2016 11:09
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