Grip’ten 10 Dakikada Kurtulun

GRİP’TEN 10 DAKİKADA KURTULUN

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkes etkisi altına almaya başladı.



Hepimizin bildiği gibi grib’in en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur. Sizde gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.



Ayaklarınızı 10 Dakika Ovarak

Topuk ve Ayaklar’ın emilimi yüksek oldupu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.





Limon Suyu, Tuz ve Karabiber Karışımı ile