Griple Mücadele İçin 10 Öneri



Havaların soğumasıyla birlikte sıklıkla görülen gripten 10 adımda korunun!



Üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle havaların soğumasıyla birlikte artan sıklıkla görülen; büyük bir çoğunluğu virüslerce, ender olarak da bakterilerce oluşturulabilen hastalıklardır. Bu hastalıklar soğuk algınlığı ve nezle de bunlara dahil olmak üzere yüzlerce virüs tarafından oluşturulabilir. Şişli Florence Nightingale Hastanesinden, İç hastalıkları uzmanı Dr. Başak Oğuz mevsim değişikliği ile birlikte gelen gribe dikkat çekiyor;

Gripin diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından farkı ateşin (39 C ve üzerinde olabilen) ve yaygın eklem kas ağrılarının daha belirgin olmasıdır. Hastalığın görülme sıklığı eylül-ekim ayları arasında artıp nisan ayı sonlarına doğru gerilemeye başlar. Hastalığın bulaşması 'damlacık yolu' iledir. Hasta kişilerin öksürük sırasında havaya yaydığı virüs içeren damlacıkların bir başkası tarafından solunum yolu ile alınması nedeni ile olur.

Hastalık geliştikten sonra kesin tedavisi yoktur, ancak hastaların şikayetlerinin azaltılması ve yaşam kalitelerinin artırılması için bazı tedaviler uygulanabilir. Önemli olan ise hastalığın etkilerinin gelişmesini önleyebilmek ve zamanında fark edip müdahale edebilmektir.

ANTİBİYOTİĞE DİKKAT!



Hastalığın gerekli ölçüde takip ve tedavi edilmesi önemlidir ama sık yapılan bir hata ise kişilerin gereklilik olmadan antibiyotik kullanmalarıdır. Burada akılda tutulması gereken birçok üst solunum yolu enfeksiyonunun etken bakteriler olsa bile antibiyotik tedavisine ihtiyaç duymadan bağışıklık sistemimiz tarafından yenilebileceğidir.

KIŞIN HASTA OLMAMAK İÇİN NELER YAPACAĞIZ?



1-Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hayatınızın ana merkezine alın.

2- Fiziksel egzersiz, düzenli uykuyu asla ihmal etmeyin.

3- Hijyen koşulların özen gösterin, sık sık el yıkama alışkanlığı kazanın.

4-Grip aşısı yaptıralım mı? Her yıl dünya sağlık örgütünce belirlenen yeni virüs çeşitlerini kapsayacak şekilce grip aşısı geliştirilir. Bu aşının uygulanmasını takiben 1-2 hafta içerisinde kişilerde bağışıklık gelişir. Bu süre içinde hastalığa yakalanma riski devam etmektedir. Aşı en kapsamlı şekilde geliştirilmeye çalışılsa da yine de hastalığa yakalanılabilir ancak bu halde hastalık daha hafif seyreder. Dileyen herkes aşı yaptırabilir ancak özellikle aşı yaptırması önerilenler astım, KOAH , bronşektazi gibi solunum yolu hastalığı olanlar, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kanser hastaları, steroid (kortizon içerikli) tedavi alanlar, sağlık çalışanları ve yaşlılardır. Dikkat edilmesi gereken, yumurta alerjisi olanlara bu aşının uygulanamayacağıdır. Aşı her yıl tekrarlanmalıdır.

5-C Vitamini içeren besinleri tüketin: Özellikle portakal, mandalina, limon, domates, yeşil biber gibi C vitaminince zengin taze sebze ve meyveleri sıkça tüketin.

6-Bitki çayları ile korunun: Ihlamur, zencefil, ekinezya gibi doğal bitki çaylarının tüketilmesi koruyucu ve güçlendirici olabilmektedir.

7-Mücadeleye açıkhava yürüyüşleri ile başlayın: Düzenli hareket ve fiziksel egzersiz yapan kişilerde tüm hastalıklara yakalanma oranı azalacağı gibi bu hastalıklarla mücadele güçleri de artacaktır; Açıkhava yürüyüşleri, koşu, yüzme gibi egzersizler tercih edilmelidir ancak önemli olan bu çalışmaları düzenli yapabilmemiz ve devam ettirmemizdir.

8-Sigaraya HAYIR: Sigaradan uzak durmak kendimiz için atacağımız en önemli adımlardandır. Önlem alabilmek adına hijyen koşullarımıza da dikkat etmeliyiz.

9-Kalabalıktan uzak durun: Salgın döneminde kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmaya çalışmak veya o ortamda kaldığımız süreyi en aza indirmek, mecbur kalmadıkça tokalaşmamak veya tokalaşma ve temas sonrasında hemen ellerimiz yıkamak bu önlemlerdendir.

10-Ateşli çocuğu okula göndermeyin: Ailelerin de ateşli çocuklarını iyileşene kadar okula göndermemeleri salgınların önlenmesi için önerilmektedir. Doğru zamanda yapılması planlanan aşı da alınabilecek önlemlerin başında gelmektedir.