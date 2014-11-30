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Grip Aşısından 11 Kişi Öldü

İtalya'da İsviçreli ilaç üreticisi Novartis'in bir grip aşısını kullandıktan birkaç gün sonra şüpheli biçimde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Yetkililer aşıyı yaptıran 60 bin kişinin risk altında olduğunu açıkladı.

Grip Aşısından 11 Kişi Öldü

İtalya'da İsviçreli ilaç üreticisi Novartis'in bir grip aşısını kullandıktan birkaç gün sonra şüpheli biçimde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Yetkililer aşıyı yaptıran 60 bin kişinin risk altında olduğunu açıkladı.

30 Kasım 2014 Pazar 11:02
Grip Aşısından 11 Kişi Öldü
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Grip Aşısından 11 Kişi Öldü
İtalya'da İsviçreli ilaç üreticisi Novartis'in bir grip aşısını kullandıktan birkaç gün sonra şüpheli biçimde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Yetkililer aşıyı yaptıran 60 bin kişinin risk altında olduğunu açıkladı.

İtalya'da hafta ortasında ikisi kadın üç kişi gripten korunmak amacıyla "Fluad" isimli aşıyı kullandıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.

İtalyan Eczacılar Ajansı (AIFA), aşıyı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısının 11'e çıktığını duyurdu.

Ölümlerin aşıdan kaynaklanan bir yan etkiden mi yoksa başka bir nedenden mi olduğu araştırılıyor. AIFA, aşının kullanımını durdurma ve şüpheli iki parti aşının toplatılmasına karar verdi.

Yeni vaka riskine karşı sağlık Bakanlığı da şüpheli durumlarda ilgililerin bilgi alabilmesi için acil durum hattı açtı.

60 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA

Basına yansıyan haberlerde, İsviçreli firmanın şüpheli aşıları Siena kentindeki fabrikada ürettiği ve Siena'nın içinde bulunduğu Toscana bölgesinde aşıyı yaptıran 60 bin kişinin risk altında olabileceği ifade edildi.

Siena ve Prato savcılıkları, bu iki kentte görülen ölümler nedeniyle soruşturma açtı. Tüketici Haklarını Koruma Derneği de Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyalarını durdurması yönünde ihtarname çıkartılması için savcılığa başvurdu.

Siyasi boyutta da tartışmaya yol açan şüpheli ölümler nedeniyle koalisyon hükümetinin büyük ortağı Demokrat Parti, Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin'den konuyla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

NOVARTIS'TEN AÇIKLAMA

İsviçreli şirketten yapılan ilk açıklamada, ölümlerde "Fluad" aşısına dair bir bulguya erişilmediği belirtilerek, aşının 1997'den beri kullanıldığı anımsatıldı. 

Son Güncelleme: 30.11.2014 11:03
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Grip Aşısından 11 Kişi Öldü
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