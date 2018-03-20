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Gribi 1 günde yok eden ilaç bulundu

Gribi 1 günde yok eden ilaç bulundu

20 Mart 2018 Salı 22:00
Gribi 1 günde yok eden ilaç bulundu
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Japon Bilim İnsanları, yeni geliştirdikleri ilaç ile grip virüsünü tek seferlik kullanımda tamamen yok ediyor. 24 saat içinde virüsü vücuttan atan ilaç, yakın zamanda piyasada olacak.

Japonya’da yer alan bir ilaç firması tarafından üretilen grip ilacı bu zamana kadar ki tedavi yöntemlerinin hepsini çöpe atmaya hazırlanıyor.Japon Bilim İnsanları tarafından geliştirilmiş olan bu ilaç ile gribi vücuttan atmak için yalnızca 24 saat yeterli olacak. 

Kış aylarının hiç şüphesiz en büyük sorunu; sık sık tekrar eden grip. Piyasada yer alan grip ilaçları yalnızca yüzeye temas ederken vücutta yer alan virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Direk virüse etki edecek bu özel bileşim, bir gün içinde virüsü tamamen vücuttan atarak, kalıcı bir iyileşme imkanı veriyor.

Japon ilaç firmasının CEO’su Isao Teshirogi yaptığı açıklama ile hazırladıkları bu özel bileşimin grip virüsünün yayılmasını engelleyeceğini ve bu sayede gripin bulaşıcı özelliğini yitireceğini belirtti. İlacın bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 20.03.2018 23:04
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