Gribe Karşı Savaşa Hazır Mısınız



Sağlık Bakanlığı alarmda. Grip Bilimsel Danışma Kurulu toplandı, bulunan sonuçlar zaten hepimizin malumu: Kendisi henüz yakalanmamış olsa bile yakınları, arkadaşları, komşuları arasında gripten mustarip olmayan yok.İncelenen 2.905 vakadan 1.261’inde virüs tesbit edildi, bunlardan da 463’ü domuz gribi. Ev, işyeri, okul, vapur, otobüs... Memleketin her köşesi bifiil işgal edilmiş durumda; bu küçük düşmanlar, günün her saati, her dakikası etrafımızda. En çok da hamileler, 65 yaş üzeri ve 2 yaş altı bireyler, böbrek yetmezliği, kalp-damar, astım, şeker hastalığı olanlar tehdit altında.- Kim yapıyor? Soğuk algınlığına neden olanlar rayno virüsler. Rayno, Latince’de burun demek. Bu virüsler burun içinde reseptör olarak bilinen dokulara yapışıp kalmayı seviyor.- Başıma ne gelecek? Hapşırma, burun tıkanması, boğaz ağrısı, sinüzit, kulakta tıkanma- Ne kadar sürer? Birkaç gün can sıkar ama üç-beş gün sonra tamamen kurtuluyoruz.- En kötü ihtimal ne? Bronşit- E n’apıcam? Ilık su ve tuzla yapılan gargara iyi gelir. İçinde ilaç olmayan boğaz pastilleri de iyi fikir.- Kim yapıyor? Gribe neden olan virüsler bunlardan farklı. Her iki virüsü yan yana koyarsak farkı görebiliriz. Ortomikso denilen bir familyadan geliyorlar ve uçlarında dokunaçları var.- Başıma ne gelecek? Soğuk algınlığı belirtilerine ek olarak ateş, vücut ve göğüs ağrısı- Ne kadar sürer? En az beş-altı gün sürüyor, 14 güne kadar devam edebiliyor.- En kötü ihtimal ne? Zatürre, bazen ölümcül.- E n’apıcam? Belirtilerin başlamasından iki gün sonra antiviral ilaçlar kullanmak gerekebilir.* Yıllık grip aşınızı olun. Aşınızı eczanenizde, doktorunuzun muayenehanesinde veya herhangi bir sağlık kuruluşunda yaptırın.* Bolca C vitamini almaya çalışın: Tatlı kırmızı ve yeşilbiber, kıvırcık lahana ve kivi tüketin mesela.* Telefonları, klavyeleri ortak kullanmaktan kaçının ve çocuklarınızın oyuncak alışverişinde bulunmamasına dikkat edin.* Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda kullandıktan sonra hemen çöpe atacağınız bir mendille veya dirseğinizin iç kıvrım yeriyle ağzınızı kapatın.* Burnunuzun kenarına vazelin sürerek koruma sağlayın. Bu, burnunuzun kenarları kuruduğunda, özellikle de uçak yolculuklarında işe yarar.Cephaneliğiniz için birkaç gizli silah- Burun tıkanıklığı için tuzlu burun spreyi- Boğaz ağrısı için meyankökü çayı- Öksürük için adaçayı- Domuz gribi ya da tıp dilindeki adıyla H1N1 gribi, Influenza A tipi virüsün neden olduğu bir hastalık. Normalde insanlara geçmez ama 2009’da mutasyona uğradı ve insana geçiş özelliği kazanıp salgına yol açtı. Aşısı üretildikten sonra yayılma hızı azaldı ama henüz gribi geçirmemiş ya da aşılanmamış hassas kişiler arasında halen salgına yol açabiliyor. Şu anda yayılan grip türlerinin yüzde 62.4’ü H1N1.- Ateş ve titreme, boğaz ağrısı, şiddetli baş ve kas ağrıları, kuru öksürük, genel rahaksızlık ve halsizlik... Çocuklarda bunlara bir de bulantı ve kusma ekleniyor.Peki bu 62.4’ten ne kadar uzak durursak kendimizi koruruz?- Biraz zor çünkü daha semptomlar görülmeye başlamadan bir gün önce ve hastalık görüldükten yedi gün ve bazen daha uzun zaman sonra bulaşabiliyor.Aşı konusunda ‘yaptırın-yaptırmayın’ tartışmaları olmuştu. Hakikaten işe yarıyor mu?- Evet, yapılan aşı koruyucudur. 2015’ten beri dörtlü grip aşısı (iki influenza A, iki influenza B) yapılılıyor.- Huzurevinde kalanlar ve 65 yaş üzeri yaşlılar; 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklar; kalp-damar, böbrek, akciğer hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve tabii sağlık çalışanları.- Yumurta alerjisi olanlar.1-4 GÜN: H1N1’in kuluçka süresi2 SAAT: Virüslerin vücut yüzeyimiz dahil, herhangi bir yüzeyde canlı kalma süresi- Çıkan partiküller saatte 150 kilometre hızla etrafa yayılıyor.- Hapşırık kaynağından 5 metre uzakta olsak bile bize ulaşabiliyor.- Ağız ya da burnumuzdan içeri girip ses tellerimize ilerliyorlar.- Hedef, ses tellerimizin üzerinde yer alan küçük tüylerin arası.- Burası kendilerine bir mikrop-kondu inşa etmek için ideal yerler.- Dokuya bir kere yerleştikten sonra da hızla çoğalmaya başlıyorlar.Çocuklarda- Ateşle beraber döküntülerin olması- Hızlı ve zor nefes alma- Mavimsi cilt rengiYetişkinlerde- Göğüste ve karın içinde basınç- Ani baş dönmesi ve konfüzyon- KusmaKış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için antioksidan bakımından zengin beslenmeye özen göstermek gerek. Antioksidan olarak ilk akla gelen besin öğeleri A, C ve E vitaminleri, selenyum ve çinko. A vitamini havuç, ıspanak, yumurta ve tatlı patateste gani. C vitamini için kivi, portakal ve brokoli var. E vitaminiyse kuruyemişlerde, zeytinyağı ve ıspanakta. Hindi, sarımsak ve mantar yersek selenyum, deniz ürünleri ve kurubaklagillerden de çinko kazanıyoruz.* Evde bulundurun:2 su bardağı ıspanak1 soğan3-4 diş sarımsak1 adet havuç1 tatlı patates1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil1 adet limon1 çay kaşığı top karabiber* 45 dakikada hazır olsun: Sebzeleri yaklaşık 40 dakika kadar haşlıyoruz. Üstüne zencefil ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha devam ediyoruz. Tencereyi ateşten alıp çorbayı blender’dan geçiriyoruz. Limonu da eklediğimizde atom bombamız hazır.Herkesin uygulayabileceği basit egzersizler ve nefes teknikleriyle metabolizmamızı canlandırmak, kasları ve iç organları çalıştırarak kan dolaşımını artırmak, organlara masaj yaparak toksinlerin atılmasını sağlamak mümkün!* Vacrasana pranayama: Dizüstü oturun. Kollarınızı kaldırıp ellerinizi kafanızın arkasında kenetleyin. Nefes verirken belden sağ tarafa doğru eğilin. Ama kollarınız ve gövdenizi öne eğilmesin. Nefes alırken dikey pozisyona geri dönün. 10 kere derin nefes alıp verin sonra anynı egzersizi sol taraf için yapın.Ne faydası var? Akciğerler genişleyip temizleniyor, solunum rahatlıyor, kan dolaşımı hızlanıyor.* Şuddhi pranayama: Vacrasana duruşunda diz üstü oturun. Nefes vererek akciğerleri tamamen boşaltın. Yavaş yavaş derin nefes alıp verin. Sol elin parmaklarıyla sol burun kanadını kapatın. Karın kaslarını içe çekerek güçlü bir biçimde sağ burun deliğinden nefes verin. Kolunuzu indirin ve her iki burun deliğinden derin nefes alın. Sonra aynı şeyi sağ tarafa yapın.Bu çalışmayı 5-15 tur yapıp dinlenin.Ne faydası var? Sinüsler temizleniyor, tıkanıklıklar açılınca daha fazla oksijenle organizma canlanıyor.Grip aşısından grip kapabilirimAşıda kullanılan virüsler inaktiftir. Enfeksiyona neden olmazlar.Aşı yaptırmak için biraz beklersem, sezon sonuna kadar korunmuş olurum.Aşı yaptırmaya müsait olur olmaz yaptırmalıyız çünkü vücudun bundan yararlanması iki haftayı bulabiliyor.Önce grip olmak sonra aşı olmak daha iyidir.Aşı olmak hastalık riskini de azaltacağı için önceden yaptırmak daha iyi. Farketmez her iki durumda da aşı olmanız gerekiyor.