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Gribe Karşı Direncinizi "Kış Çayları" İle Arttırın

Gribe Karşı Direncinizi "Kış Çayları" İle Arttırın

28 Ocak 2016 Perşembe 17:01
Gribe Karşı Direncinizi "Kış Çayları" İle Arttırın
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Gribe Karşı Direncinizi "Kış Çayları" İle Arttırın
Kış çayları düzenli tüketildiği takdirde, grip ve nezle başta olmak üzere, üst solunum yolları enfeksiyonları ile akciğer rahatsızlıklarından korunmada ciddi fayda sağlıyor


Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gümüşçü, kış çaylarının düzenli tüketildiği takdirde, kış aylarında artış gösteren hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi.
Gümüşçü, yaptığı açıklamada, farklı bitki ve baharatların karışımı ile elde edilen kış çaylarına ilginin soğuk havalarda arttığını belirtti. Kış çaylarının, grip ve nezle başta olmak üzere mevsimsel rahatsızlıklara karşı vücut direncini arttırdığını dile getiren Gümüşçü, şöyle devam etti:
"Antioksidan madde içeriği yüksek bitkisel çayları tüketenlerin vücutları, kış hastalıklarına karşı daha fazla direnç kazanıyor. Üst solunum yolu rahatsızlıklarında ada çayı, kekik, melisa, tropik kökenli zencefil, zerdeçal, kebabiye, karanfil gibi baharatlar uygun bir karışımla bir araya getirildiğinde ciddi anlamda fayda sağlar. Kış çaylarına zenginleştirmek adına farklı ürünler de katılabilir. İçmekte zorluk çekenler, içerisine bal veya pekmez ilave ederek, içimi daha kolay hale getirebilir." 
Son Güncelleme: 28.01.2016 19:04
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