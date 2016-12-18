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18 Aralık 2016 Pazar 13:07

Gribe Elveda!

Gripten hızlıca kurtulmanın yolları!

Gribe Elveda!
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Gribe Elveda!
Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, hem gripten korunmak hem de gribe yakalanıldığında hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak için tavsiyelerde bulundu.

EGZERSİZ YAPIN!

Gripten korunmak için el temizliğinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kirli ellerle ağız veya burnunuza temas etmeyin, el temizliğinize özen gösterin.

Eğer işiniz gereği sık tokalaşmak zorunda kalıyorsanız el antiseptiklerinden kullanın” diyor.

Bulunduğunuz ortamın ısısının çok yüksek olmaması gerektiğini ve mutlaka vakit geçirilen ortamın havalandırılması gerektiğini dile getiren Kazkayası, mikroplara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirmek için de düzenli egzersiz yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

GRİBİN TEDAVİ SÜRECİNİ HIZLANDIRIN…

Nasıl mı? İşte detaylar…

Gribe yakalandıktan sonra hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak isteyenlere tavsiyede bulunan Kazkayası’nın sunduğu 5 basit öneri ise şöyle;

1. TEDAVİNİZİ AKSATMAYIN

Doktorunuzun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olmaktadır.

Grip için reçete edilen ilaçlar; doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak içindir.

Antibiyotikler değil; doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, burun solunumunu rahatlatan spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini artırmak amacıyla vitaminler kullanılmalıdır.

2. İSTİRAHAT EDİN

Bu dönemde hasta kişi yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yorucu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı, mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir.

Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor.

Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da, çalıştıkları kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalarıdır.

3. YETERİNCE UYUYUN!

Uyku düzeni vücut sıhhati için en önemli detaylardan biridir. Uyku esnasında, özellikle çocuklarda, hücreler yenileniyor ve melatonin hormonu salgılanıyor. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendirecektir.

4. SIVI TÜKETİMİNİ AZALTMAYIN

Bol su için. Özellikle karışık bitki çayları da (ıhlamur, kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen…) tüketebilirsiniz.

Elbette her fazla şeyin zararı olduğundan, aşırı sıvı tüketiminden de kaçınmalısınız

5. İYİ BESLENİN

C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin.

Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır.


 
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