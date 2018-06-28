banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6354
STERLİN
6.0655
EURO
5.3469
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Arda davası karara bağlandı
ARDA DAVASI KARARA BAĞLANDI
Kız arkadaşını darp etti
KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor!
Kapat

Göz kapak problemlerine dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op Dr. Şeyda Atabay, gök kapak problemlerine dikkat çekerek, “Göz kapaklarımız sanıldığından çok daha önemli yapılardır. Göz kapaklarımızın birinci ve en önemli görevi gözümüzü korumaktır” dedi.

Göz kapak problemlerine dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op Dr. Şeyda Atabay, gök kapak problemlerine dikkat çekerek, “Göz kapaklarımız sanıldığından çok daha önemli yapılardır. Göz kapaklarımızın birinci ve en önemli görevi gözümüzü korumaktır” dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:33
Göz kapak problemlerine dikkat

Göz kapaklarının göz hareketleri ile göz ön yüzeyini ıslatarak gözyaşının tüm yüzeye yayılmasını sağladığını ifade eden Op. Dr. Şeyda Atabay, “Gözümüze gelen ani travmalara karşı refleksler ile koruma sağlar. Üst kapaklar bilindiği üzerine hareketlidir. Ve göz korneasını 1/3 oranında örter. Alt kapaklar nispeten daha hareketsizdir. Göz kornea limbus sınırındadır. Ve gözyaşının gözden uzaklaştırılmasında pompa görevi görmektedir. Çeşitli nedenlerle göz kapakları bu görevleri yerine getiremediğinde göz dokularında bozukluklar meydana gelmeye başlar. Bunlar basit bir göz sulanmasından göz kayıplarına kadar uzanmaktadır“ diye konuştu.

Göz kapaklarının gözü tam kapatamadığında gözün ciddi hasarlar alabileceğini kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, şunları söyledi:

“Göz kapaklarının travmaya uğraması, yaşla birlikte dokulardaki gevşemeler, geçirilen yüz felci veya göz kapak estetik ameliyatlarından sonra bu durumlar ortaya çıkabilmektedir. Göz kapak sorunlarında öncelikle düşündüğümüz alttaki gözün olaydan ne derece etkilendiğidir. Ve tedavimiz göz görme işlevine göre planlanmaktadır. Göz kapak hastalıklarının çoğu enfeksiyonlardır. Genelde kronik blefarit sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyonların tedavisi genelde uzun solukludur. Enfeksiyon harici göz kapak sorunları genelde göz kapağına özel ameliyatlar ile giderilebilmektedir. Göz kapağı ameliyatları ile ilgilenen birim göz hastalıkları uzmanlık alanı içindeki bir alt birim olan Oküloplasti birimidir.” 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri
Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri
Uzun süreli ayak ağrıları çekenler dikkat!
Uzun süreli ayak ağrıları çekenler dikkat!
Her gün 300 kişi bu sebepten ölüyor!
Her gün 300 kişi bu sebepten ölüyor!
40 yaşından sonra bunu muhakkak yaptırın!
40 yaşından sonra bunu muhakkak yaptırın!
Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka...
Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka...
Benlerdeki değişimlere dikkat
Benlerdeki değişimlere dikkat
Dondurmayı gündüz yemeyin
Dondurmayı gündüz yemeyin
Sıcaklarda beslenmeye dikkat
Sıcaklarda beslenmeye dikkat
40 yaşını dolduran erkekler bu uyarı size!
40 yaşını dolduran erkekler bu uyarı size!
Dikkat! Kanser riskini azaltıyor
Dikkat! Kanser riskini azaltıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim