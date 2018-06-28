Göz kapak problemlerine dikkat

Göz kapaklarının göz hareketleri ile göz ön yüzeyini ıslatarak gözyaşının tüm yüzeye yayılmasını sağladığını ifade eden Op. Dr. Şeyda Atabay, “Gözümüze gelen ani travmalara karşı refleksler ile koruma sağlar. Üst kapaklar bilindiği üzerine hareketlidir. Ve göz korneasını 1/3 oranında örter. Alt kapaklar nispeten daha hareketsizdir. Göz kornea limbus sınırındadır. Ve gözyaşının gözden uzaklaştırılmasında pompa görevi görmektedir. Çeşitli nedenlerle göz kapakları bu görevleri yerine getiremediğinde göz dokularında bozukluklar meydana gelmeye başlar. Bunlar basit bir göz sulanmasından göz kayıplarına kadar uzanmaktadır“ diye konuştu.

Göz kapaklarının gözü tam kapatamadığında gözün ciddi hasarlar alabileceğini kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, şunları söyledi:

“Göz kapaklarının travmaya uğraması, yaşla birlikte dokulardaki gevşemeler, geçirilen yüz felci veya göz kapak estetik ameliyatlarından sonra bu durumlar ortaya çıkabilmektedir. Göz kapak sorunlarında öncelikle düşündüğümüz alttaki gözün olaydan ne derece etkilendiğidir. Ve tedavimiz göz görme işlevine göre planlanmaktadır. Göz kapak hastalıklarının çoğu enfeksiyonlardır. Genelde kronik blefarit sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyonların tedavisi genelde uzun solukludur. Enfeksiyon harici göz kapak sorunları genelde göz kapağına özel ameliyatlar ile giderilebilmektedir. Göz kapağı ameliyatları ile ilgilenen birim göz hastalıkları uzmanlık alanı içindeki bir alt birim olan Oküloplasti birimidir.”