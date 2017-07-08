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08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:46

Göz Kapak Düşüklüğüne Dikkat

Göz Kapak Düşüklüğüne Dikkat
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Göz Kapak Düşüklüğüne Dikkat
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz kapak düşüklüğünün sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu ve bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Hastalık yoktur hasta vardır sözünün en çok uyduğu alanlardan biri göz kapak hastalıklarıdır. Tüm hastalarımız özeldir, göz kapak hastalıkları da özeldir. Bu nedenle her hastamızı ayrı ayrı ele alıp değerlendiririz. Göz kapak sorunu denildiğinde bu cilt ile kas ile yağ dokuları veya derin kas tabakası ile ilgili olabilmektedir. Burada yapılması gereken hastayı öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesinden geçirilmelidir, görme bozukluğu, göz tansiyonu ve diğer segment dokuları değerlendirildikten sonra hastalığın hangi tabakada olduğu belirlenmeli sonrasında tedavi planlanmalıdır” dedi.

Göz kapak ameliyatlarında özellikle lokal anestezi tercih ettikleri ifade eden Op.Dr. Atabay, “Genel anestezi uygulanmadığı için daha konforlu ve risksiz bir müdahale geçirmektedir. Hastalarımız ameliyat bölgesinin ve hastalığın türüne göre ameliyathanede geçen belirli süre sonrasında hastanede kalmadan hemen ameliyat sonrası taburcu edilebilmektedir. Sonrasında ilk 48 saat yoğun buz uygulaması ile morluk olmadan, ağrısız bir iyileşme sağlanabilmektedir. Hastalarımız mevcut tedavi ve öneriler sayesinde ameliyat sonrasında da ağrı acı problemi yaşamazlar. Ameliyattan 1 hafta sonrasında dikişleri alınan hastamız işine dönebilmektedir. Dikişler alındıktan sonra önerdiğimiz yara yeri kremleri ile hızlı bir şekilde iyileşme sağlayabilmektedirler. Alt ve üst kapak ameliyatı aynı gün aynı seansta uygulanabilmektedir. Bu sayede hastalarımız daha kısa sürede tedavi alabilmektedirler” açıklamalarında bulundu.


 
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