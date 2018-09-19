Göz altında oluşan morluklara dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “İnsanların zamanla vücutlarında meydana gelen bazı değişiklikler can sıkıcı olabilir. Özellikle bu değişiklikler sürekli açıkta olan yüz bölgesinde ise çok daha fazla dikkat çeker. Genellikle yüz bölgesinde meydana ve insanların en çok şikayet ettikleri durumlardan bir tanesi morluklardır. Göz altı morlukları dış yüzünüzün canlılığını kaybederek istenmeyen bir görüntü verir” dedi.

Çok sayıda insanın şikayetçi olduğu bu durumun yaşa, uykusuzluğa, strese, fazla alkol kullanımına, televizyon ve bilgisayar ekranlarına fazla bakmaya gibi durumlarda artış gösterdiğini ifade eden Dr. Tezel, “İnsanların görünümünde değişiklik yaratan bu sorun güzel bir muayene ve uygulanacak doğru tedavi yöntemleri ile azaltılarak giderilebilir. Göz altı morluk tedavisi ile görünümünüzü değiştirerek bu morluklardan kurtulabilirsiniz. Tabi tercih edeceğiniz uzman bu konuda oldukça önemlidir” diye konuştu.

Dr. Tezel, göz altı morlukları giderme yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Çeşitli muayenelerden geçirilen hastaların göz altı morluk sebepleri düzgün bir şekilde araştırılmalıdır. Bu araştırma sonucunda morluklarda sadece renk değişikliği söz konusu ise morluk olan bölgeye rengi açacak özel kimyasal peeling yöntemi uygulanabilir. Bu tedaviyle birlikte uygulanan bazı lazer yöntemleri ise tedavinin başarı yüzdesini artıracaktır. Lazer yöntemleri günümüzde morluklar için uygulanan en iyi tedavi yöntemleri arasında gösterilmektedir. Olumlu sonuçlar alınmasının yanında oldukça hızlı olması sizlere zaman kazandıracaktır. Genellikle iki dakikalık dört seans halinde uygulanan lazer yöntemleriyle bir aya kalmaz olumlu sonuç almaya başlarsınız. Tedavi yöntemlerinin yanında morlukları gidermek için renk açıcı kremler kullanılması faydalı olacaktır. İçerisinde C, E, K vitaminlerinin yoğun olarak bulunduğu krem çeşitleri kullanılarak morlukların azalması sağlanabilir. Ayrıca tedavi sırasında bu gibi kremlerin kullanılması da başarı oranını yükseltecektir. Farklı tedavi seçenekleri bulunsa da önemli olan hastanın iyi bir muayeneden geçirilerek en doğru yöntemin belirlenmesidir. Bu sayede göz altı morluklarınızda kurtularak eski güzel görünümünüze kavuşabilirsiniz.”