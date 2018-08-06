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Göbek deliğinizin altına 30 saniye bastırısanız...

Kabızlık tedavisi yöntemleri, altta yatan nedene ve mevcut olduğu süreye bağlıdır. Fakat kendinizi evde kabızlıktan arındırmanın yolları vardır. Kabızlığı anında geçiren yöntemler nelerdir diye soruyorsanız işte size birkaç doğal yöntem...

Göbek deliğinizin altına 30 saniye bastırısanız...

Kabızlık tedavisi yöntemleri, altta yatan nedene ve mevcut olduğu süreye bağlıdır. Fakat kendinizi evde kabızlıktan arındırmanın yolları vardır. Kabızlığı anında geçiren yöntemler nelerdir diye soruyorsanız işte size birkaç doğal yöntem...

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:16
Göbek deliğinizin altına 30 saniye bastırısanız...

KÖTÜ NİYETLİ HASTALIKLAR İÇİN BİR UYARI İŞARETİ OLABİLİR

Kabızlık bir semptomdur, bir hastalık değildir. Çoğu neden benign olsa da, bazen hipotiroidizm, diyabet, parkinson hastalığı, çölyak hastalığı, kolon kanseri ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi daha kötü niyetli hastalıklar için bir uyarı işareti olabilir.

KABIZLIĞA VEDA ETMENİZİ SAĞLAYACAK DOĞAL YÖNTEMLER

Fakat kendinizi evde kabızlıktan arındırmanın yolları vardır. Bununla birlikte, diğer yan etkilerden şikayet ediyorsanız, doktorunuzu mümkün olan en kısa sürede görmeniz için randevu almanız gerektiğini unutmayın. Size vereceğimiz doğal yöntemlerle kabızlığa veda edebilirsiniz. İşte kabızlığa veda etmenizi sağlayacak doğal yöntemler…

GÜNDE 8 BARDAK SU İÇİN

Kabızlığın en önemli nedenlerinden birisi de dehidrasyondur. Vücudun metabolizmasının sorunsuz çalışması için her gün en az 8 bardak su içmek tavsiye edilir.

YOĞURT

Probiyotikler , yoğurtta bulunan yararlı bakteriler, sindirim problemlerini hafifletebilir.

PEKMEZ


Yatağa girmeden önce tüketilen bir kaşık üzüm pekmezi kabızlık sorunuzun çözülmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yatmadan önce tüketilen 1 kaşık pekmez magnezyum ve kalsiyum ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olmaktadır.

KURU ERİK

Kuru erikler, doğal bir müshil olan sorbitolün yanı sıra, çözünmez bir lif kaynağıdır. Kuru erik suyu veya 1 avuç kuru erik tüketerek kabızlık sorununu çözebilirsiniz.

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