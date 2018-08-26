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Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan ve ekibi önemli bir çalışmaya imza attı.

Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan ve ekibi önemli bir çalışmaya imza attı.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:04
Gıdalardaki mikotoksini tespit eden sensör geliştirildi

Gürsan, bazı küfler tarafından üretilen, gıdalarda verim ve üretim kaybına neden olan ve bu gıdalar tüketildiğinde insan sağlığını tehdit eden mikotoksinlerin tespit edilmesini sağlayan bir sensör geliştirdiklerini duyurdu.

EÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, ekibiyle araştırma laboratuvarında sağlık, gıda, çevre ve savunma sanayine yönelik biyosensör sistemleri geliştiriyor. Araştırma ekibi, bu sistemler sayesinde, Hepatit B, AIDS, Zika virüsü gibi bulaşıcı ve Faktör V-Leiden Mutasyonu ve Akdeniz Anemisi gibi kalıtımsal bazı hastalıkların yanı sıra kanser, diyabet gibi hastalıklara ait çeşitli biyobelirteçlerin analizi, gıda kontaminantları ile çevresel kirleticilerin (ağır metaller, toksinler) analizinde kullanılması için çalışmalar yürütüyor. Sağlık bilimleri alanındaki çalışmalarıyla 2015 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, güncel projelerinden birinde araştırma ekibiyle bazı küfler tarafından üretilen, gıdalarda verim ve üretim kaybının yanı sıra söz konusu gıdaların tüketilmesi durumunda insan sağlığını tehdit eden mikotoksinlerin tespit edilmesi için sensör geliştirdi.

MALİYET DÜŞECEK, ZAMAN KISALACAK

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Pek çok ödül sahibi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan ile ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılı ekibi çalışmalarından dolayı kutladı. Geliştirilen sensörle yapılacak testlerin hem daha ucuza mal olacağını hem de daha hızlı yapılacağını söyleyen Rektör Budak, “Hocamız ve öğrencileri gıdalarda üretimden tüketim safhasına kadar küf mantarının yol açtığı bir mikotoksin olan Zearalenon (ZEN) tespiti için çok daha hızlı ve kolay yöntem geliştirdi. Günümüzde bu analizler, ELISA Testi ile yapılıyordu. Araştırma ekibimiz özellikle sağlık açısından riskli olan söz konusu mikotoksinin tespitine yönelik gıda kontrolleri ve sağlığımız açısından yeni yöntem geliştirerek önemli bir çalışmaya imza attı. Çalışmaları nedeniyle hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Üniversitemiz topluma hizmet anlamında çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu.

GIDA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından dünyada üretilen hububatın yaklaşık yüzde 25’inin mikotoksinlerle kontamine (bulaşmış) olmasının öngörüldüğüne yönelik rapor hazırlandığını hatırlattı. Mikotoksinlere bağlı olarak üretimde verim ve kalite kaybının yanı sıra, bu ürünlerin tüketimi sonucunda çeşitli hastalıkların gelişmesi sebebiyle insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, bu nedenle tüm ülkelerde tarımsal ve işlenmiş gıdalarda mikotoksinlerin izlenmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, “Dolayısıyla son çalışmalarımızdan birinde, bitkisel bir mikotoksin olan Zearalenon'un duyarlı ve seçimli şekilde elektrokimyasal analizini mümkün kılan maliyeti düşük ‘kullan-at' sensör teknolojisi (ZentoSens) geliştirilmesi konusu ele alınmış ve patent başvurusu yapılmıştır. Çalışmamızda mısır unu, mısır nişastası ve malt içeceği gibi gıda örneklerinde Zearalenon analizi gerçekleştirilmiştir” dedi.

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