Gereksiz Antibiyotiğe Bu Test Son Verecek

Gereksiz antibiyotik kullanımına karşı Hızlı Antijen Testi



Sağlık Bakanlığı, gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için Hızlı Antijen Testi'ni uygulamaya koyacak. Yılbaşı itibarıyla test, önce Manisa'daki hastanelerde kullanılmaya başlanacak, daha sonra ülke genelinde de yaygınlaşacakManisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, "Kış döneminde görülen gribal enfeksiyonların yüzde 85’ini virüsler oluşturuyor. Yüzde 15’lik bir kısmı da bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlar olup bunlar oluşturduğu etkene göre antibiyotik tedavisi gerekir. Ancak bunların her ikisinin ayrımı zor olduğundan viral mi bakteriyel mi ayrımı zor olduğu için birçok hekim arkadaşımız sonrasında üzerine binebilecek bakteriyel enfeksiyonu da düşünerek ya da hastanın da zorlamasıyla gereksiz bir antibiyotik kullanımına başvuruluyor." diye konuştu.Hızlı Antijen Testi, boğazdan alınacak küçük bir sürüntüyle yapılacak. Hasta daha doktor odasındayken 3 dakika içinde testteki renk değişikliğine bakılarak teşhis konacak. Doktor da testten aldığı sonuca göre hastanın gribal enfeksiyon için antibiyotik kullanıp kullanamayacağına karar verebilecek. Bu uygulama laboratuvara gitmeksizin muayene esnasında hızla yapılacak. Test özellikle bakterilerin yapmış olduğu 'A Grubu Streptokok’ denilen enfeksiyonlara uygulanacak.