Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Aralık 2016 Cuma 15:29

Gereksiz Antibiyotiğe Bu Test Son Verecek

Gereksiz Antibiyotiğe Bu Test Son Verecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Gereksiz antibiyotik kullanımına karşı Hızlı Antijen Testi
Sağlık Bakanlığı, gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için Hızlı Antijen Testi'ni uygulamaya koyacak. Yılbaşı itibarıyla test, önce Manisa'daki hastanelerde kullanılmaya başlanacak, daha sonra ülke genelinde de yaygınlaşacak

Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, "Kış döneminde görülen gribal enfeksiyonların yüzde 85’ini virüsler oluşturuyor. Yüzde 15’lik bir kısmı da bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlar olup bunlar oluşturduğu etkene göre antibiyotik tedavisi gerekir. Ancak bunların her ikisinin ayrımı zor olduğundan viral mi bakteriyel mi ayrımı zor olduğu için birçok hekim arkadaşımız sonrasında üzerine binebilecek bakteriyel enfeksiyonu da düşünerek ya da hastanın da zorlamasıyla gereksiz bir antibiyotik kullanımına başvuruluyor." diye konuştu.

HASTAYA ÜÇ DAKİKA İÇİNDE YANIT

Hızlı Antijen Testi, boğazdan alınacak küçük bir sürüntüyle yapılacak. Hasta daha doktor odasındayken 3 dakika içinde testteki renk değişikliğine bakılarak teşhis konacak. Doktor da testten aldığı sonuca göre hastanın gribal enfeksiyon için antibiyotik kullanıp kullanamayacağına karar verebilecek. Bu uygulama laboratuvara gitmeksizin muayene esnasında hızla yapılacak. Test özellikle bakterilerin yapmış olduğu 'A Grubu Streptokok’ denilen enfeksiyonlara uygulanacak.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çay, Kahve Tüketiminde 6 Fincan Sınırı Çay, Kahve Tüketiminde 6 Fincan Sınırı
Diyabette İyileşmeyen Yaralara Yeni Tedavi Yöntemi! Diyabette İyileşmeyen Yaralara Yeni Tedavi Yöntemi!
Prostata 5 Dakikada Çözüm Prostata 5 Dakikada Çözüm
Zeka İçin Yeşil Sebze Yiyin Zeka İçin Yeşil Sebze Yiyin
Çocuğunuz Arkadaşlarını Isırıyorsa Dikkat Çocuğunuz Arkadaşlarını Isırıyorsa Dikkat
Okul Çağındaki Çocuklara Dikkat Okul Çağındaki Çocuklara Dikkat
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Çay, Kahve Tüketiminde 6 Fincan Sınırı

Haberi Oku