Geniş Kalçalı Kadınlar Müjde!

Kim Kardashian gibi kalçalarınız varsa şanslısınız. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre kalça ölçüsü büyüdükçe sağlık ve zeka da doğru orantılı olarak artıyor.



ABC News'e göre 16.000 kişi içerisinde yapılan araştırmalar sonucu geniş kalçalı kadınların daha zeki ve sağlıklı olduğu kaydedildi. Kalçası geniş kadınlar daha az hasta oluyor.





Uzmanlara göre geniş kalçalı kadınlarda kolesterol seviyesi, kalp krizi ve diyabet riski de oldukça düşük. İdeal kilodaki geniş kalçalı kadınların daha sağlıklı olmasına bilim adamları şaşırmıyor. Çünkü geniş kalçalar bu kişilerin yeterli oranda omega-3 yağ asidine sahip olduğunu gösteriyor. Omega 3 yağ asitleri beynin gelişimi için oldukça önemli.



Araştırmaya göre ayrıca kalçaları geniş kadınların metabolizmaları daha hızlı.