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Genç kadın tampon yüzünden az daha ölüyordu

Tamponun zararlarından en kötüsü toksik şok sendromu. ABD'de yaşayan Amanda Stanley, vajinasının içinde kalan tampon parçası yüzünden neredeyse ölüyordu. Yüksek ateş, tansiyon, kusma gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan Amanda için doktorlar, "24 saat içinde buraya gelmeseydi muhtemelen ölecekti." yorumunda bulundu.

Genç kadın tampon yüzünden az daha ölüyordu

Tamponun zararlarından en kötüsü toksik şok sendromu. ABD'de yaşayan Amanda Stanley, vajinasının içinde kalan tampon parçası yüzünden neredeyse ölüyordu. Yüksek ateş, tansiyon, kusma gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan Amanda için doktorlar, "24 saat içinde buraya gelmeseydi muhtemelen ölecekti." yorumunda bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:11
Genç kadın tampon yüzünden az daha ölüyordu

Fotoğrafçılık işiyle uğraşan Amanda Stanley, içinde kalan tampon yüzünden toksik şok sendromu yaşadı.

Genç Kadın Tampon Yüzünden Az Daha Ölüyordu

Ölümle burun buruna kalan talihsiz kadın regl döneminden sonra grip, yüksek ateş benzeri şikayetler yaşayınca basit bir soğuk algınlığı yaşadığını düşündü ancak tuvalete gittiğinde olayın bambaşka bir nedenden kaynaklandığını anladı.

Genç Kadın Tampon Yüzünden Az Daha Ölüyordu

Tuvalet kağıdına baktığında gazlı bez parçasını gören Amanda, ''Soğuk algınlığı yaşadığımı düşünüyordum. Fakat tuvalete gittiğimde içimden gazlı bez çıktığını gördüm ve bunun bir tampon olduğunu anladım.

Genç Kadın Tampon Yüzünden Az Daha Ölüyordu

Hemen çantamdaki temiz bir tampona baktım ve pamuğu bir arada tutan bir astar olduğunu farkettim. 40 derece ateşim vardı hemen jinekoloğumu aradım ve acil olarak gelmemi istedi. Korkmaya başlamıştım. Tampon içimde ne kadar süredir böyle bilmiyorum ama eğer bunu 24 saat sonra keşfetseydim şimdi yaşamıyor olacaktım. Hastaneye zamanında geldiğim için, durumumun doğru şekilde teşhis edilmesi ve tedavi olabildiğim için çok şanslıyım'' diye konuşuyor.

Genç Kadın Tampon Yüzünden Az Daha Ölüyordu

Bu benim başıma gelmez diye düşündüm diyen Amanda konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Toksik şoku bilmiyordum. Kutunun üzerinde yazılanları okumuştum ama bunun beni asla etkilemeyeceğini düşünmüştüm. Tamponları her zaman çok özenli ve zamanında kullanırım. İçimde parça kalacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi diğer insanlarında semptomları bilmesini istiyorum, çünkü tedavi ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Hayatımı bir daha asla riske sokmak istemem o yüzden asla tampon kullanmam.''

Toksik Şok Nedir?

Genç Kadın Tampon Yüzünden Az Daha Ölüyordu

Toksik şok sendromu nadir fakat hayatı tehdit eden bir durumdur. Bakteriler tarafından vücuda girerek ve zararlı toksinleri serbest bırakarak tetiklenir. Durum genellikle genç kadınlarda tampon kullanımıyla bağlantılıdır, ancak herhangi bir yaştaki herkesi etkileyebilir. Toksik şok hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Toksik şok semptomları çok aniden başlayabilir ve çok kısa bir sürede kötüleşebilir. Semptomlar şunları içerir: baş ağrısı, 39C veya üzeri ateş, grip benzeri semptomlar, titreme, kas ağrıları, boğaz ağrısı, ishal ciltte döküntü, baş dönmesi, bayılma, kafa karışıklığı ve öksürük. Toksik şok sendromu yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora görünmelisiniz.

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