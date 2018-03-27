Gece uyutmayan öksürüğü olanlar dikkat!

Genellikle burun akıntısı, burunda kaşıntı, hapşırık ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen alerjik belirtiler bazı durumlarda öksürüğe de neden olabildiğini anlatan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Korhan, “Genelde akşam yatarken şiddetlenen ve gece hastayı uyuyamayacak duruma getiren bu şikayetler mevcutsa kişi hemen bir doktora başvurmalıdır” dedi.

Alerjik bünyelerde meydana gelen bu şikayetlerin günümüzde çeşitli ilaçlarla tedavi edilebildiğini de aktaran Korhan, “İlaç kullanmak istemeyen, hamilelik ve emzirme gibi durumlar içinde bulunan hastalar için Rhinolight-ışık tedavisi ile şikayetler en aza indirilmektedir” diye konuştu.