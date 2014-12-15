Gebelikte Bu Testi Mutlaka Yaptırın

Gebelik süresince yaptırılması gereken bir sürü test hem annenin hem bebeğin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. gebelikte yaptırılması gereken testlerden en önemlilerinden biri de gebelik şeker tarama testidir. Hamileliğin takibini yapan doktor tarafından hangi zamanda yapılması gerektiği bilgisinin alınması ve takiplerin titizlikle yapılması gerekmektedir.



Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Murat Gökhan Kinaş, gebelikte şeker tarama testinin yapılması gerektiğini, yapılmadığı takdirde anne ve bebekte oluşacak kötü durumların önüne geçilmesinde geç kalınacağını belirtti.



Gebelik şekeri sıklığının ırka ve etnik gruba göre değişebildiğini, tanısı konmadığı veya geç tanı konduğunda bebek ve annede bazı kötü sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Dr. Murat Gökhan Kinaş, gebelik şekerinin bazı durumlarda doğumdan sonra da devam edebilen bir hastalık olduğunu belirtti.



Hastalığın anneyle birlikte bebekte neden olacağı kötü sonuçlara değinen Dr.Kinaş, "Gebelik şekeri ile birlikte anne adayında tansiyon yüksekliği ile karakterize hastalıklar, gebelik suyu fazlalıkları ve doğumun sezaryenle olması görülebilir.



Çocukta da gelişim anormallikleri, bebeğin kalp, karaciğer gibi bazı organlarının aşırı büyümesi, yeni doğan solunum sıkıntıları ve kanda şeker düşüklüğü, kalsiyum düşüklüğü gibi bazı kan bozuklukları ile bebek ölümleri ortaya çıkabilir" dedi.





Gebelik şekeri yüklemesinin anne ve bebekte herhangi bir zararlı etkisi olmayacağını söyleyen Dr. Murat Gökhan Kinaş, şöyle konuştu: "Önceki gebeliklerinde gebelik şekeri öyküsü olan, gebelik ağırlığının beden kitle indeksinin yüzde 30’unun üzerinde olması, 25 yaşın üzerinde olma, 4 bin 100 gram üzerinde bebek doğurma öyküsü, ilk doktor kontrolünde idrar tetkikinde idrarda şeker görülmesi ve şeker hastalığına ortam oluşturan bazı kronik hastalıkların bulunması risk faktörleridir.







Bu risk durumlarında veya herhangi bir bulgusu olmayan gebelerde kötü sonuçların olmaması veya azaltılması için gebeliğin belirli dönemlerinde 50, 75, 100 gram şeker yüklemesi testleri yapılmaktadır.







Şeker testlerinden çıkacak sonuçlara göre gebelere gebelik şekeri tanısı konmakta ve gebelerin kontrol sıklığı değişmektedir. Şeker testi yapılmazsa anne ve bebekte oluşabilecek sorunların saptanamaması veya geç saptanmasına neden olabilecek dolayısıyla annede ve bebek sağlığında geri dönüşümsüz sağlık sorunlarına neden olacaktır."





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Murat Gökhan Kinaş, erken saptanan gebelik şekerinin anne ve bebekte oluşabilecek kötü sonuçları azaltabileceği için herhangi bir riski ve bulgusu olmayan gebelerin 24 -28'inci haftalar arasında gebelik şeker taramalarının yapılmasının uygun olacağını sözlerine ekledi.