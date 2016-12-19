Gebe Kalmanın Yolları



Evlendiniz, şimdi sıra çocuk sahibi olmaya mı geldi… Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Gurur Polat, gebe kalma şansınızı artırmak için yapmanız gerekenleri anlatıyor.“Bebek sahibi olmadan önce doktora muayene olmanız tavsiye edilir.Spinabifida gibi bazı doğum kusurlarına karşı koruyucu folik asit ihtiva eden doğum öncesi vitaminler kullanmanız önerilebilir. Folik asit, gebeliğin erken aşamalarında çok önemlidir; bu nedenle, hamile kalmadan önce yeterli miktarda folik asit aldığınızdan emin olmalısınız. Sağlıklı ve güvenli bir hamilelik dönemi geçirmek ve sağlıklı bir bebeğe sahip olmak istiyorsanız hamilelik öncesi kontroller çok önemlidir.”“Hamile kalmak isteyen kadınların ilk dikkat etmesi gereken normal menstrual döngüsüdür. Kanamanın başladığı, yeni menstrual döngünün başı olan güne döngünün 1. günü adı verilir. Bir kadının normal menstrual döngüsünün süresi 28 gündür ve kanama 3 ila 7 gün sürebilir. Genel istatistik bu şekilde olsa da, birçok kadının kendine özgü döngüsü vardır. Bazı durumlarda menstrual döngü 28 günden uzun sürerek 31 güne kadar uzayabilir. Bazı durumlardaysa, 21 güne kadar kısalabilir. Aile kurmayı planlıyorsanız, hamile kalmak üzere menstrual döngünüzü nasıl hesaplayacağınızı bilmeniz gerekir. Menstrual döngüyü hesaplamak için, kanamanın birinci gününden başlayarak, menstrual döngünün başladığı günden önceki gün de dahil olmak üzere, geçen günleri saymanız gerekir. Bu sayının bir sonraki menstrual döngünün ilk gününü içermediğinden emin olmalısınız. Bu süre içinde düzenli olarak ilişkiye girilmelidir.”“Stres yumurtalama döneminizde sizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle bebek sahibi olmaya karar verdiğiniz dönemde stresten uzak durmaya özen göstermelisiniz. Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmalıdır.Sağlıklı bir kiloda olmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak gerekir. Beslenme alışkanlığınızı da düzene sokmanız gerekebilir.Eğer bir yıldan uzun bir süre denenmesine rağmen gebe kalınamıyorsa kadın ve doğum uzmanına muayene olunmalıdır. 35 yaşın üzerinde ise bu süre 6 aya indirilmelidir. Eğer hamile kalmanıza engel olacak bir sağlık problemi varsa teşhis edilerek tedavi edilebilir. Bunun için anne ve baba adayının birlikte doktor kontrolünden geçmesi tavsiye edilir.”Op. Dr. Gurur Polat“Hamile kalmak için, yumurtlama ve döllenmenin karmaşık süreçlerinde sadece doğru hareket etmek gerekiyor. Bazı çiftler çeşitli nedenlerle bebek sahibi olmakta sorun yaşayabilir. Kısırlığın nedeni veya nedenleri çiftlerden birisinde ya da ikisinden de kaynaklanabilir. Kadınlarda ilk olarak yumurtlama ile ilgili sorunlar araştırılır. Eğer bir sorunla karşılaşılır ise yumurtalıkları uyarmak ya da polikistikoversendromu gibi sorunları tedavi etmek için ilaç kullanılabilir. Sebebi belirsiz kısırlık tedavisi kadında ve erkekte herhangi bir sorun tespit edilememesi durumunda hormonenjeksiyonları uygulanarak yapılabilir. Kadınlarda tüplerle ilgili problemlerde ise tüp cerrahisi uygulanabilir. Endometriozis nedeniyle kısırlık oluşuyorsa, endometriyal doku büyümesini gidermek için tedavi laparoskopik cerrahi gerekebilir. Erkeklerde ise genellikle sperm kontrolleri yapılır. Eğer sorunlar çözülemezse tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olma yolları tavsiye edilir.”