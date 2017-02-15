Fırçalayamıyorsanız Beyaz Peynir Yiyin



Diş Hekimi Pertev Kökdemir, uzun süre boyunca leke çıkarıcı diş macunlarının kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı: “Bu macunlar dişlerde daha kısa sürede, daha kalıcı lekelere yol açar” diyor ve lekelenmelerin önüne geçebilmek için dişlerin her öğünden sonra düzenli olarak fırçalanması gerektiğini belirtiyorDiş Hekimi Pertev Kökdemir, dişlerdeki lekelenmeler hakkında bilgi verdi: “Dişlerimiz bazen doğuştan bazen de günlük alışkanlıklarımıza ve yediğimiz, içtiğimiz gıdalara bağlı olarak renklenebilir. Eğer dişlerimiz doğuştan lekeli ise bunun için birçok tedavi yöntemi vardır. Lekelerin koyu tonları beyazlatma materyalleri ile açılabilir veya bu dişlere bonding uygulaması yapılarak lekeler ortadan kaldırılabilir. Eğer dişlerimiz sonradan renklendiyse, yediğimiz, içtiğimiz gıdalar dişlerde sararmaya veya kahverengi lekelere sebep olduysa; öncelikle dişlerimiz diş hekimi tarafından temizlenir. Ardından da ihtiyaç varsa daha derin bir temizlik işlemi olan bleaching-diş beyazlatma işlemi yapılabilir.”Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişlerimizin sararmasını önlemek için renklendirici gıdalar tüketildikten sonra ağzımızın bol su ile çalkalanması mutlaka faydalı olacaktır” diyor ve uyarıyor: “Kahve veya çay gibi renklendirici içeceklerden sonra, bir bardak su içilmesi; renklendirici maddenin ağız ortamından uzaklaşmasını sağlar. Bunun dışında beyazlatıcı diş macunları da ara ara kullanılabilir. Ancak beyazlatıcı macunlarından farklı olan leke çıkarıcı diş macunlarını çok sık kullanmamak gerekir. Çünkü bu macunlar bir süre sonra dişte aşınmalara veya çiziklere neden olabilir. Bu da dişin daha kısa sürede renklenmesine veya leke tutmasına sebep olur.”“Eğer dişlerimizi fırçalayamayacağımız bir ortamdaysak veya diş fırçamız yanımızda değilse; o zaman ağzımızın mutlaka su ile çalkalanması veya son gıda olarak beyaz peynir yenmesi çürük oluşumunu azaltıcı etki gösterir” diyen Kökdemir, “Ancak dişlerin fırçalanmıyor olması bir süre sonra diş eti hastalığına yol açar. Bu nedenle diş fırçalamanın yerini başka hiçbir yöntem tam anlamıyla tutamaz. Dişlerin mümkünse her öğünden sonra fırçalanması gerekir” dedi.