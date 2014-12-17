Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Fazla Et Tüketenlere Kötü Haber

KULAK Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Osman Aksoy, et tüketenlerin vejetaryenlere oranla,

Fazla Et Tüketenlere Kötü Haber

KULAK Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Osman Aksoy, et tüketenlerin vejetaryenlere oranla,

17 Aralık 2014 Çarşamba 20:00
Fazla Et Tüketenlere Kötü Haber
banner238

Fazla Et Tüketenlere Kötü Haber


KULAK Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Osman Aksoy, et tüketenlerin vejetaryenlere oranla, daha fazla ağız kokusu problemi yaşadıklarını söyledi.

Ağız kokusunun sosyal bir problem olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Osman Aksoy, bunun bir hastalık değil, hastalık nedeni olduğunu ifade etti. Altında yatan hastalıkların tedavi edilmesi ile sorunun ortadan kaldırılacağına dikkat çene Opr. Dr. Aksoy, ağız kokusunun en büyük sebebinin ağız boşluğu ile ilgili organlarla alakalı olduğunu belirtti. Dil ve dil arkasında oluşan bakterilerin de ağız kokusuna neden olduğuna vurgu yapan Opr. Dr. Aksoy, şöyle konuştu:

"Bakteriler buradaki yemek artıklarını parçalayarak sülfür bileşimin ortaya çıkmasına, dolayısıyla kokuya neden olur. Bunun dışında, üst solunum yolu enfeksiyonları, diş eti ve diş hastalıkları, alt solunum yolu hastalıkları da önemli nedenlerdendir. Ağız kuruluğuna neden olacak biçimdeki bir takım ilaçlar ve ağızdan nefes alınmasına neden olan rahatsızllıkar da, önemli ağız kokusu sebeplerinden olmakla birlikte, daha az görülen nedenler de; mide rahatsızlıkları, diyabet, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliğidir."

Beslenme bozuklukları, sigara kullanımı ve ağız hijyeninin de, kokuyu artıracak etkenler olduğuna değinen Opr. Dr. Aksoy, hayvansal gıdalarla beslenenlerde ağız kokusu probleminin daha yaygın görüldüğüne dikkat çekti. Op. Dr. Aksoy, "Bunun nedeni, protein içeriği fazla olan gıdaların ağız içerisindeki bakterilerle parçalanıp kokuya neden olan sülfür bileşiklerinin oluşması. Ama vejetaryen beslenenlerde ağız kokusu daha az olur" dedi.

’TARÇIN VE SAKIZ HAFİFLETİYOR’

Ağız kokusu sorunu yaşayanların önce KBB, gastroenteroloji uzmanı ve diş hekimi tarafından birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Opr. Dr. Aksoy, "Tedavi süreci sona erene kadar devam eden ağız kokusunu hafifletmek için, bol şu içmeyi, şekersiz sakız çiğnemeyi, tarçın kullanımını, antiseptik gargara kullanımını ve düzenli olarak dil yüzeyinin temizlenmesini ve ağız kuruluğuna neden olacak beslenme biçimlerinde uzak durulmasını öneriyoruz" diye konuştu 

Son Güncelleme: 17.12.2014 20:02
Anahtar Kelimeler:
Fazla Et Tüketenlere Kötü Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim