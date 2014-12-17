Fazla Et Tüketenlere Kötü Haber





KULAK Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Osman Aksoy, et tüketenlerin vejetaryenlere oranla, daha fazla ağız kokusu problemi yaşadıklarını söyledi.



Ağız kokusunun sosyal bir problem olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Osman Aksoy, bunun bir hastalık değil, hastalık nedeni olduğunu ifade etti. Altında yatan hastalıkların tedavi edilmesi ile sorunun ortadan kaldırılacağına dikkat çene Opr. Dr. Aksoy, ağız kokusunun en büyük sebebinin ağız boşluğu ile ilgili organlarla alakalı olduğunu belirtti. Dil ve dil arkasında oluşan bakterilerin de ağız kokusuna neden olduğuna vurgu yapan Opr. Dr. Aksoy, şöyle konuştu:



"Bakteriler buradaki yemek artıklarını parçalayarak sülfür bileşimin ortaya çıkmasına, dolayısıyla kokuya neden olur. Bunun dışında, üst solunum yolu enfeksiyonları, diş eti ve diş hastalıkları, alt solunum yolu hastalıkları da önemli nedenlerdendir. Ağız kuruluğuna neden olacak biçimdeki bir takım ilaçlar ve ağızdan nefes alınmasına neden olan rahatsızllıkar da, önemli ağız kokusu sebeplerinden olmakla birlikte, daha az görülen nedenler de; mide rahatsızlıkları, diyabet, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliğidir."



Beslenme bozuklukları, sigara kullanımı ve ağız hijyeninin de, kokuyu artıracak etkenler olduğuna değinen Opr. Dr. Aksoy, hayvansal gıdalarla beslenenlerde ağız kokusu probleminin daha yaygın görüldüğüne dikkat çekti. Op. Dr. Aksoy, "Bunun nedeni, protein içeriği fazla olan gıdaların ağız içerisindeki bakterilerle parçalanıp kokuya neden olan sülfür bileşiklerinin oluşması. Ama vejetaryen beslenenlerde ağız kokusu daha az olur" dedi.



’TARÇIN VE SAKIZ HAFİFLETİYOR’



Ağız kokusu sorunu yaşayanların önce KBB, gastroenteroloji uzmanı ve diş hekimi tarafından birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Opr. Dr. Aksoy, "Tedavi süreci sona erene kadar devam eden ağız kokusunu hafifletmek için, bol şu içmeyi, şekersiz sakız çiğnemeyi, tarçın kullanımını, antiseptik gargara kullanımını ve düzenli olarak dil yüzeyinin temizlenmesini ve ağız kuruluğuna neden olacak beslenme biçimlerinde uzak durulmasını öneriyoruz" diye konuştu