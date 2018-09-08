banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Telefonu kim çaldı?
TELEFONU KİM ÇALDI?
Uyuşturucu ile teslim oldu
UYUŞTURUCU İLE TESLİM OLDU
Suriyeli öğrencide 100 gram uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Hırsızlar yakayı kısa sürede ele verdi
HIRSIZLAR YAKAYI KISA SÜREDE ELE...
banner282
Flaş Haber
Telefonu kim çaldı?
Kapat

Ev konservelerinde ölümcül bakteri uyarısı

Evde bilinçsizce hazırlanan konserve gıdalar, daha sağlıklı olacağı düşünüldüğü halde tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu konserveler için ölümcül bir zehirlenme türü olan ‘Botulismus’ uyarısı yapan Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, önemli bilgiler verdi ve dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Ev konservelerinde ölümcül bakteri uyarısı

Evde bilinçsizce hazırlanan konserve gıdalar, daha sağlıklı olacağı düşünüldüğü halde tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu konserveler için ölümcül bir zehirlenme türü olan ‘Botulismus’ uyarısı yapan Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, önemli bilgiler verdi ve dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:06
Ev konservelerinde ölümcül bakteri uyarısı

Yaz aylarının bitimiyle birlikte pek çok kişi meyve ve sebzeleri mevsim haricinde de tüketmek istediği için geleneksel yöntemlere başvurarak evlerde konserve yapmayı tercih ediyor. Her gıdanın bilinçli bir şekilde işlem görmesi gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, konserve hazırlanırken yapılan bilinçsiz işlemlerin, ölümcül bir zehirlenme türü olan botulismus vakasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sıcak yaz günlerinin bitip sonbaharın ilk günleriyle birlikte konserve sezonu da tam anlamıyla açıldı. Mevsimlik meyve ve sebzelerini, koruyucu madde içermeden mevsim dışında da tüketmek isteyenler, geleneksel yöntemlerle kendi konservelerini kendileri yapmak isterken bilinçsiz hazırlanan konserveler ise ölümcül zehirlenmelere neden olabiliyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, doğru hazırlanmayan konservelerde meydana gelebilecek risklere karşı uyarılarda bulundu.

ÖLÜMCÜL BAKTERİ: BOTULİSMUS

botulismus-shutter

Botulismus vakası hakkında bilgi veren. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Botulismus zehirlenmesine ‘clostridium botulinum' adı verilen bir bakterinin toksini neden oluyor. Clostridium botulinum, basınç ve sıcaklığa dayanımı yüksek olan dirençli bir mikroorganizma. Bu nedenle ev imkanlarıyla yok edilmesi mümkün olmayabilir. Bu tip zehirlenmeye neden olan etmenlerin başında, konservelerin büyük bir kısmının yetersiz sürede, basınçlı tencere kullanılmaksızın, gerekenden daha düşük sıcaklıkta, dolayısıyla yeterince pişirilmeden hazırlanması geliyor. Rahatsızlık, konservenin tüketilmesini takiben kişinin direnci, ortam koşulları gibi etmenlere bağlı olarak 12 ila 72 saat sonra şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, görmede bozukluk, kaslarda güçsüzlük gibi şikayetler ile kendini gösteriyor. Bu durumda zamanında müdahale ve doğru tedavi edilmesi gereken bir durum oluşur ki rahatsızlık görülür görülmez bireysel önlemlere başvurmadan, en kısa zamanda, en yakın hastaneye başvurmak gerekli” dedi.

ŞEKLİ BOZULMUŞ KAPAKLARA DİKKAT!

Özellikle yaz sonu ile sonbaharın erken dönemlerinde evde bilinçsiz koşullarda hazırlanan ve ölümcül sonuçlara varan konserve gıdaların sayısının gün geçtikçe arttığına değinen Uzel, tüketicilerin uyması gereken hijyen koşullarını ise şöyle anlattı: “Tüketiciler özellikle sebze türü gıdaların kurutulması ya da dondurularak tüketilmesi gibi alternatif metotları da denemeli. Evde hazırlanması tercih edilen konserveler için cam kavanozlar kullanılmalı, plastik ambalajlar kullanılıyorsa mutlaka onaylı malzeme olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca, şekli bozulmuş ve paslı olan kapaklar kesinlikli kullanılmamalı. Kapaklar en az 15-20 dakika kaynatılmalı ve her kullanımda yenilenmeli. Gıdalar, asitlik derecesine uygun olan sıcaklık ve süre kombinasyonunda pişirilmeli. Kavanozda kapakta şişkinlik ve sızıntı olmamalı. Dışa doğru bombe şeklinde şişme yapan, tat, renk ve koku bakımından kötü olan konservelerin tüketilmemesi gerekir. Tatta bozulma her zaman net olarak anlaşılamayacağı için gerekli tedbirler alınmalıdır. Eğer konservelenmiş gıda marketten satın alınıyorsa son kullanma tarihi, etiket ve resmi kurum izin beyanları dikkatlice kontrol edilmeli. Hasar görmüş, dışa doğru bombe yapmış, paslanmış, sızıntısı olan ambalajlar ve kapağı açılınca fışkırma yapan konserveler kesinlikle tercih edilmemeli”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk hekimlerden ‘kaslara iyi gelecek’ çalışma
Türk hekimlerden ‘kaslara iyi gelecek’ çalışma
Dünyayı tehdit eden bakteri! Tüm antibiyotiklere dayanıklı...
Dünyayı tehdit eden bakteri! Tüm antibiyotiklere dayanıklı...
Erken teşhis yaşam süresini artırıyor
Erken teşhis yaşam süresini artırıyor
Beyin kanamasına neden olabilir!
Beyin kanamasına neden olabilir!
Bunu yapmadan sakın yemeyin!
Bunu yapmadan sakın yemeyin!
Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde
Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde
Süper gıdalar boy uzatıyor
Süper gıdalar boy uzatıyor
Aşırı terleme hastalık belirtisi olabilir!
Aşırı terleme hastalık belirtisi olabilir!
Gece yemek yiyenlerde kanser riski artıyor!
Gece yemek yiyenlerde kanser riski artıyor!
Şeker hastalığını tek dozla iyileştiren ilaçlar geliştirildi
Şeker hastalığını tek dozla iyileştiren ilaçlar geliştirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim