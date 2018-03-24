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Ev kadınlarını vuran iki hastalık!

Ev işleri dünyanın en yorucu uğraşları arasında yer alıyor. Yemek, çamaşır, ütü derken tüm bu işler ellerin, kolların daha fazla kullanılmasına, çok fazla yorgunluğa sebep oluyor. Bu da el bilekleri ve dirseklerde sinir sıkışmalarını tetikliyor…

Ev kadınlarını vuran iki hastalık!

Ev işleri dünyanın en yorucu uğraşları arasında yer alıyor. Yemek, çamaşır, ütü derken tüm bu işler ellerin, kolların daha fazla kullanılmasına, çok fazla yorgunluğa sebep oluyor. Bu da el bilekleri ve dirseklerde sinir sıkışmalarını tetikliyor…

24 Mart 2018 Cumartesi 20:55
Ev kadınlarını vuran iki hastalık!
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Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR

İlk belirti ellerde uyuşma

Çamaşır sıkarken, konserve açarken, temizlik yaparken elinize, bileğinize ve dirseğinize çok yük biner. Vücut bu yüke tahammül edebilmek için bağ dokularını sertleştirir ama bu bağ dokuları bir siniri çevreliyorsa onu sıkıştırır. Bu sıkışma en sık el bileğinde olur. El bileğine girip parmaklara dağılan median sinir bası altında öncelikle el uyuşmalarına sebep olur, daha sonra da güç kaybına. İkinci sıklıkta da dirsekten geçen sinir sıkışır; bu sıkışma da kol boyunca ağrıya, özellikle 4. ve 5. parmaklarda uyuşmaya sebep olur.

karpal-tunel-sendromu

Karpal tünel sendromu

El parmaklarına giden median sinir bir bağ dokusu kılıfı içinden geçer; bu kılıfa tünele benzediği için ‘karpal tünel' denir. Bu tünel çok kullanılmaya bağlı olarak kalınlaşır ve içinden geçen siniri sıkıştırır.

Ulnar sinir basısı

Ulnar sinir, dirsekteki oluktan geçen bir sinirdir. Dirseğinizi bir yere çarptığınızda sanki elektrik çarpmış gibi hissedersiniz, işte bu ulnar sinirinizdir. Eğer 4. ve 5. parmaklarınızda uyuşukluk hissediyorsanız ve dirseğinizden başlayan bir ağrı varsa, ulnar sinir basısından şüphelenmek gerekir. Teşhis EMG ile konur. Eğer ileri safhadaysa dirseğe iğne yaptırmak gerekir. Bu yöntemle ulnar sinir basılarının yaklaşık yüzde 90'ı tedavi edilir. Eğer iğne, şikayetleri gidermede yetersiz kalırsa ameliyat gerekir. Ameliyat genel veya lokal anestezi altında yapılır, amaç ulnar siniri sıkışıklıktan kurtarıp rahat edeceği bir bölgeye taşımaktır. Ameliyat sonrası hastanın kolu üç hafta askıda kalır, ama onun dışında günlük yaşamı aksamaz. Üç hafta sonra egzersizlere başlanır ve hasta kolunu kullanabilir.

ulnar-sinir-basisi

Teşhis ve tedavi yöntemi

Sorunun teşhisi EMG ile konur. EMG, sinirlerin ileti gücünü ölçen bir testtir. Eğer sinire bası, gece uyandırıcı el uyuşmaları varsa el bileğine iğne yaptırmak gerekir. Bu yöntemle el bileğindeki sinir basılarının yüzde 90'ı tedavi edilir. Eğer el bileğine yapılan iğne fayda etmezse ve sinire bası ileri safhadaysa mutlaka ameliyat gerekir. Ameliyat 5-10 dakika sürer. Ameliyatta amaç, siniri sıkıştıran bağ dokusunu kesip siniri rahatlatmaktır. Ama ameliyatta sadece bası kaldırılır, sinir harabiyetine bir şey yapılamaz. Vücut harabiyeti zamanla tamir eder. Ameliyat sonrasında hasta 10 gün süreyle elini kullanamaz, 20 gün sonra ise tam kapasiteyle kullanabilir.

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