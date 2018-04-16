Erkekleri utandıran hastalık: Jinekomasti

Erkekte meme büyümesi neden oluyor?

Jinekomastinin en fazla görülen nedeni ergenlik çağında alınan kilolar. Ergenlik çağında hafif kilolu olan erkeklerde yağ dokusundan salınan östrojen hormonu miktarı testosterondan daha fazla olacağından meme dokusu büyür. Normalde erkekte de meme dokusu var bilindiği gibi. Bu doku meme gibi bir miktar gelişiyor. Tabi biraz kilo olunca, memenin yanında yağlanma da oluyor. Ondan sonra da görsel olarak sıkıntılar ortaya çıkıyor. Sonrasında ne kadar kilo verilse de, spor yapılsa da geçmiyor. Hatta spor yapınca, pektoral kas geliştirildiğinde meme daha da belirgin oluyor. Gerçekten sinir bozucu bir durum.

Büyük meme erkekte ne sıkıntı yaratıyor?

Tişört giymelerini, denize girmelerini kısıtlıyor. Bu yüzden devamlı yelekle gezen kişiler bile görülüyor. Çözüm için bir plastik cerrahtan yardım almaları gerekiyor. Normal bir erkekte meme başı yaklaşık 1,5 cm'ye 1,5 cm’dir. Jinekomastide meme başı çapı da artar. Meme ucu belirgin, hatta asimetrik olabilir. Aynı zamanda yuvarlak göğüs görüntüsü var. Memede sert bir doku hissediyoruz. Bu kişi ne kadar kilo verse de bu bölgedeki yağ dokuları biraz azalır fakat bu meme ucunun bu kadar belirgin olması düzelmez. 3derece (grade) olan daha kilolu kişilerde meme sarkması görülmeye başlar. Erkekte meme büyümesi çeşit çeşittir yani herkeste aynı şekilde jinekomasti olmaz. 4. derece ise artık tamamen kadın memesi gibi sarkık ve oldukça büyük bir meme görüntüsü ile karşımıza çıkar.

Ameliyat nasıl yapılır?

Öncelikle jinekomasti ameliyatları çok zor değil, hatta gece yatış gerektirmeyen ameliyatlar. Kişiye ilk yaklaşım yağ dokusunun mümkün olduğu kadar azaltılması. Liposuctionla yağ dokusu alınır. Sonra, ameliyat sırasında oturtarak hastanın meme ucundaki meme bezinin belirginliğine bakılır. Ondan sonra meme ucunun altından küçücük bir ay şeklinde insizyonla (kesi) girilerek bu bölgedeki ele gelen sert doku da büyük oranda alınır. Burada dikkat edilecek husus meme ucunu çöktürmeyecek oranda bez alımı yapmak gerekir. İlk 3 derece jinekomasti bu şekilde tedavi edilir. 4. derecede ise deride de sarkma ve bolluk olduğu için ameliyat biraz daha uzun sürer. 1 gece hastanede yatmak gerekebilir. Fazla deri alınmazsa deri toplama sıkıntısı olabilir. Meme dokusu tamamen çıkartılır, burası tekrar dikilir. Meme ucu da gelmesi gereken yere bir resim şeklinde konulur. Zaten erkeklerde meme ucu şekil oluşturan bir yapı olduğu için onun daha belirgin olması da çok anlamlı değil. Çapı da küçültülür. Liposuction artı meme bezi çıkartılması 1 saat sürer. 4. derece ameliyatı ise dikiş işi olduğu için 1,5-2 saate kadar sürebilir.

İz kalıyor mu?

İz konusuna gelince çizgi şeklinde kalıyor evet. Eğer erkek kıllı ise o çizgi zaman içinde pembe olur, sonra beyazlaşarak kılların arasında belirgin olmaz. Artı o çizgi pektoral adalenin genellikle tam yapışma yerine denk gelir. Sporcu gibi, kas geliştirmiş biri gibi de görünebilir.

Genel veya lokal anestezi ile yapılabilir. Ameliyat sonrası ağrı olmaz. Çünkü bu bölge uzun etkili ağrı kesicilerle uyuşturulur. En önemli şey ameliyattan sonra yaklaşık 6 hafta kadar atlet tarzında korse giymek şarttır. Bu korse yağ ve meme dokusu alınan derinin tekrar göğüs kafesine düzgün bir şekilde yapışmasını sağlayacaktır. O yüzden bunun banyo sırasında çıkarılıp sonradan tekrar giyilmesi gerekiyor. Bu biraz belki zorlayıcı olabilir ama zaten kişi korsesiz kendini çok iyi hissetmez.

Ameliyat sonrası nasıldır?

Normal hayata devam edilebilir. Tek bir kısıtlama, bir ay kadar ağır kas sporları önerilmez. Yürüyüş hemen yapılabilir. Bir aydan sonra yavaş yavaş hafif ağırlıklarla tekrar spora geri dönülebilir. Bir de liposuction yapılan hastalarda ameliyattan bir ay sonra en azından bir kaç seans el masajı alınması çok faydalı. Çünkü o bölgedeki ödem nedeniyle lenf dolaşımı bozulmaktadır. Masaj, lenf dolaşımının, kan dolaşımı artışıyla daha çabuk düzelmesini sağlayan bir şeydir. Eğer imkan varsa, haftada iki gün yaptırılabilirse daha güzel sonuçlar elde etmek mümkün olur. Bu işlem yapıldıktan sonra meme dokusu tekrar çıkmaz. Çok ciddi kilolar da alsa meme bezi tekrar oluşmaz. Meme bezi alındıktan sonra kalıcı bir işlemdir. Kilolu kişilerde tabi deri bolluğu da oluştuğu için deri bolluğu alınmazsa o yeniden bir meme görüntüsü yaratabilir.