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15 Şubat 2017 Çarşamba 20:30

Erkekler Neden Kelleşir? Bilim Sonunda Yanıt Buldu

Erkekler Neden Kelleşir? Bilim Sonunda Yanıt Buldu
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Erkekler Neden Kelleşir? Bilim Sonunda Yanıt Buldu
Birçok erkek için, kellik, yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçasıdır. Şimdi, Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanları nedenini bildiklerini düşünüyorlar.

Saç dökülmesinin şimdiye kadarki en büyük araştırması olan yeni çalışma, potansiyel utanç verici duruma katkıda bulunan yaklaşık 300 geni tespit etti.

Huffington Post’ta yer alan habere göre, 52.000 erkeğin DNA’sına dayanan bulgular, birinin kel olma ihtimalini ve hatta yeni tedaviyi belirleyebilmesi için genetik bir testin yolunu açabilir.

Araştırmanın başında bulunan Edinburgh Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Saskia Hagenaars, “Yüzlerce yeni genetik sinyal belirledik.
Cinsiyetin birçoğu erkek tipi kelliklere ait sinyallerin annelerinden miras kalan X kromozomundan geldiğini görmek ilginçti.”

Bir kişinin kellik ihtimalini önceden tahmin etme yeteneği biraz uzak olsa da, araştırmacılar şimdi nüfusun alt gruplarını daha büyük bir riskle tespit edebiliyorlar.

PLOS Genetics’te yayınlanan çalışmadan önce, kellik ile ilgili yalnızca bir avuç gen tespit edilmişti.

En son bulgular, saç yapısı ile ilgili düzinelerce gen ortaya koyarken, kellik ve benzeri rahatsızlıkları tedavi etmek için ilaç hedefleri ortaya koyabilir.

Edinburgh Üniversitesi’nden ve araştırmanın baş araştırmacısı Dr. Riccardo Marioni şunları söyledi: “Bir kişinin saç dökülmesi örneğini doğru bir şekilde tahmin etmekten hala uzaktayız. Ancak bu sonuçlar bize bir adım daha yaklaşıyor “dedi.


 
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