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Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!

Dikkat!

Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!

Dikkat!

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:18
Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!

Ekşi ve şekerli yiyecekler ile gazlı içecekleri tükettikten sonra sakın dişlerinizi fırçamalayın. Bunun yerine 1 bardak ılık su için.

Taze meyve, bazı bitkisel çaylar gibi sağlıklı gıdaların yanı sıra, asitli içecekler, ekşi veya şekerli yiyecekler de diş erozyonuna neden olur. Yapılan bir araştırmada, günde iki kereden fazla narenciye tüketenlerin, sık narenciye tüketmeyenlere göre 37 kat daha fazla diş erozyonu riski ile karşı karşıya olduğu sonucu ortaya çıkarıldı. Ayrıca elma sirkesi veya sporcu içeceklerini haftada bir veya daha fazla tüketenler ile her gün gazlı içecek tüketenler de risk grubunda yer alıyor. Bu alışkanlıklar, dişlerde asit erozyonu olasılığını 4-10 kat arasında daha fazla artırıyor.

DİŞ MİNESİNİ YUMUŞATIR 

Diş Hekimi Pertev Kökdemir asit erozyonuna karşı, “Yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın” diyor ve uyarıyor: “Dişlerinizi özellikle asitli yemeklerden veya içeceklerden hemen sonra fırçalamayın. Asitli içecekler, sporcu içecekleri, asidik gıdalar, ekşi meyveler, turunçgiller; diş minesini yumuşatır.”

YATMADAN ÖNCE FIRÇALAYABİLİRSİNİZ

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Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu besinleri tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak, asidin diş minesi üzerindeki etkisini hızlandırabilir ve alt tabakayı aşındırabilir. Çünkü yemekte dişlere yapışan artıklar kısa süre içinde aside döner. Yemekten hemen sonra diş fırçalamak ise o asidin ağız içinde yayılmasına neden olur. Asit, diş minesinin kalitesini düşürür, dayanıklılığını azaltır. Böylece dişler çok daha kolay çürür. Dişleri yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra fırçalayın. Aslında en ideal olanı gece yatmadan önce fırçalamaktır” diyor.

BİR BARDAK ILIK SU İÇİN!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, en basit çözümü ise şöyle açıklıyor: 

“Basit çözüm, ekşi bir şey yedikten sonra asidi nötralize etmek için ağzımızı suyla yıkamamız gerektiğidir. Dişlerinizi fırçalama ihtiyacı hissediyorsanız, ağzınızı çalkalayın ve sonra bir bardak ılık su için

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