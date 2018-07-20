Ergenler incelendi: Cep telefonunun yeni bir zararı bulundu

Yaklaşık 700 ergen birey üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan bilim insanları cep telefonu kullanımı ile ilgili önemli bir sonuç paylaştı. Bu çalışmaya göre cep telefonu radyasyonunun, yeni yetişen gençlerde hafıza performansını etkileyebileceği bildirildi.