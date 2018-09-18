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Elektronik sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı!

Dr. Veli Çetinsu, “Elektronik sigara insanları sigara içilmeyen ortamlarda sigara içmeye teşvik ettiği için sigara içmeyi unutmayı engelliyor” dedi. Dr. Çetinsu, elektronik sigaranın da kanser yaptığını vurgulayarak, “Elektronik sigara kullananlar, sigara içilmeyen ortamlarda elektronik sigara içerek, sigarayı unutmasını engelliyor" dedi

Elektronik sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı!

Dr. Veli Çetinsu, “Elektronik sigara insanları sigara içilmeyen ortamlarda sigara içmeye teşvik ettiği için sigara içmeyi unutmayı engelliyor” dedi. Dr. Çetinsu, elektronik sigaranın da kanser yaptığını vurgulayarak, “Elektronik sigara kullananlar, sigara içilmeyen ortamlarda elektronik sigara içerek, sigarayı unutmasını engelliyor" dedi

18 Eylül 2018 Salı 09:00
Elektronik sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı!

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Veli Çetinsu, “Elektronik sigara insanları sigara içilmeyen ortamlarda sigara içmeye teşvik ettiği için sigara içmeyi unutmayı engelliyor” dedi.

Dr. Çetinsu, elektronik sigaranın da kanser yaptığını vurgulayarak, “Elektronik sigara kullananlar, sigara içilmeyen ortamlarda elektronik sigara içerek, sigarayı unutmasını engelliyor. Elektronik sigara da kanser yapar. Su buharı olduğu söylense de içinde zararlı madde var. Elektronik sigara insanları sigara içilmeyen ortamlarda sigara içmeye teşvik ettiği için sigara içmeyi unutmayı engelliyor. Bu çok büyük bir tehlikedir. ‘Sadece duman çıkıyor’ mantığı çok yanlış. Sigarada önemli olan tamamen o işlemden uzaklaşmaktır” dedi.

“DUDAK TİRYAKİSİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Sigara kullanımında dudak tiryakisi diye bir şey olmadığının altını çizen Çetinsu, “Sigara ağıza alındığı andan beri vücuda girmeye başlar. Çekmeden bile. Dudaklarımızın içinden emilmeye başlar. Duman 5 saniye içinde beynimize ulaşır” şeklinde konuştu.

“TÜTÜN ÇİĞNEYENLER DE KANSER OLUYOR"

Tütün çiğneyenlerin de kanser olduğunu belirten Çetinsu, “Mesela tütün çiğneyen insanlar var. O insanların da kanser olduğu görülmüştür. Yanan her madde zararlıdır zaten. Ağır metalleri toplar sigara” dedi.

“LIGHT SİGARA DAHA FAZLA SİGARA İÇME ARZUSU DOĞURUR"

Son olarak light ve mentollü sigaraya değinen Çetinsu, “Lihgt sigara insanlara daha güzel olduğu sunulur, ticaretlerinin düşmemesi adına değişik manevralara girer firmalar. Nikotin miktarı azaltılarak başlıyor işlem. Katran miktarını da azaltıyorlar. Bir tütünün yandığı zaman katran miktarını azaltmak kimyasal bir işlem gerektirir. Doğal olmayan bir yöntemdir. Oradaki nikotin miktarının azaltılıyor olması insanın ihtiyacı olduğu, hissettiği nikotin miktarını alamadığının göstergesidir. Onu almak adına daha fazla sigara içme arzusu doğar. Önceden tek bir normal sigara içen bir insan doyuma ulaşabiliyorsa o sigarayı içemediği zaman daha fazla sigara içer ve daha fazla katran alır. Mentollü sigara geçici süre bronşları açıyor. Bu, vücuda daha fazla zarar veriyor aslında” ifadelerine yer verdi.

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