Sağlık:
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15 Aralık 2016 Perşembe 16:04

Elektronik Sigara Masum Değil

Elektronik Sigara Masum Değil
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Elektronik Sigara Masum Değil
SİGARA fiyatlarının artmasıyla birlikte tiryakilerin elektronik sigaraya karşı ilgileri artmaya başladı. Elektronik sigaranın masum olmadığını savunan Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, elektronik sigaranın da nikotin salan bir ürün olduğunu belirtti.

Sigara fiyatlarına son günlerde gelen zamların ardından kimi tiryakiler sigarayı bırakmak için, kimi tiryakiler ise ucuz olduğu için elektronik sigaraya yöneldi. Manisa'da madde bağımlılığına karşı çalışmalar yürüten Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, elektronik sigaranın nikotin salıveren bir ürün olduğunu söyleyerek "Elektronik sigara dumanlı bir tütün ürünüdür. Bu ürünler, sıvı nikotini ve diğer aroma ve katkı maddelerini ısıtan bir püskürtücü içerirler, batarya ile çalışırlar. Sigara içinde bulunan karsinojenik maddeler arasında anti-friz, dietilen glikol ve nitrozaminler sayılabilir. Bu ürünler halen satılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik sigara popülerliği giderek artmaktadır. 2015'te 3.5 milyar doları aşan satışı olmuştur. Elektronik sigaranın bir tütün ürünü olmasının yanı sıra, nikotin salıvermesi onu sigaradan farklı bir ürün yapmaz" diye konuştu.

Nikotinin bağımlılık yapan bir madde olduğunu hatırlatan Atman, bağımlık yapan hiçbir ürünün sağlıklı bir ürün olmadığını söyledi. Uzm. Dr. Atman, "Nikotin bağımlılık yapar. Nikotin bağımlılığı önemli bir sağlık sorunudur. Nikotinin sayısız zararları bulunmaktadır. Bu bağlamda nikotin salıveren bu ürün masum değildir. İnsanlarda doğrudan alınan nikotin, ağız ve boğazda tahriş ve yanma hissine, tükrük salgısında artışa, mide bulantısına, karın ağrısına, kusma ve ishale neden olmaktadır. Nikotin sinir sistemi ve kalbi etkiler. Nikotin, en zehirli maddelerinden biridir ve etkileri hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Sıvı nikotinlere maruz kalma ise yakın zamanda elektronik sigaraların kullanılmaya başlamasından sonra ortaya çıkmıştır. Nikotinin bağımlılık yapma riskinin olduğu, kanser oluşumuna katkı sağladığı, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini zayıflattığı, kümülatif olarak ölümcül etki yaratabileceği unutulmamalıdır" dedi.


 
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