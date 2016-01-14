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Ele Bulaşan Virüs 4 Saat Canlı Kalıyor!

Ele Bulaşan Virüs 4 Saat Canlı Kalıyor!

14 Ocak 2016 Perşembe 19:24
Ele Bulaşan Virüs 4 Saat Canlı Kalıyor!
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Ele bulaşan grip virüsü 4 saat canlı kalabiliyor!
Grip vakalarındaki artışla birlikte el yıkamanın önemine vurgu yapan açıklamalara Uludağ Üniversitesi'nden de katkı geldi. Prof. Hacımustafaoğlu, ele bulaşan grip virüsünün 2 ila 4 saat canlı kalabildiğini; bu yüzden temizliğe özen gösterilmesi gerektiğini söyledi


Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, ele bulaşan grip virüsünün 2 ila 4 saat canlı kalabildiğine dikkat çekti.

Vatandaşların, bilinçlenmeyle her hastalıkla daha iyi mücadele edeceğini veya hastalığa yakalanmamak için gerekli önlemleri alabileceğini anlatan Hacımustafaoğlu "Şu anda yaygın şekilde hastalığa yol açan bir grip virüsü var. Bu tür, ağız ve burun salgılarında bulunur. El ya da vücudun başka bir noktasına bulaşan bu virüs, 2-4 saat arası canlı kalabiliyor, tokalaşmayla ve öksürükle bir başkasına bulaşabiliyor. Çocuklar ellerini ağızlarına götürdüklerinde vücuda, başka biriyle tokalaştığında karşısındakinin burnuna, ağzına bulaştırabiliyor" dedi.

TEMİZLİK ÇOK ÖNEMLİ

Cansız yüzeylerde, masa, sandalye, çarşaf, giysi gibi yerlerde virüsün yaşam süresinin, ortamın güneşe maruz kalıp kalmamasına, havanın sıcaklığına göre uzayabildiğini dile getiren Hacımustafaoğlu, bu yüzden temizliğin çok önemli olduğunu kaydetti.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN DENGELİ VE YETERLİ BESLENME ŞART

Hacımustafaoğlu, her hastalıkta olduğu gibi gripte de dengeli ve bilinçli beslenmenin önemli olduğuna dikkati çekti. Genellikle mevsim meyvelerinin tüketilmesini öneren Hacımustafaoğlu "Yumurta, yoğurt, süt bizim önemli protein kaynaklarımızdan. Ayrıca bitkisel proteinlerle et, tavuk ve balık önemli kaynaklar. Haftada 2-3 defa balığın öğünlerimizde bulunmasında fayda var" ifadelerini kullandı. 
Son Güncelleme: 14.01.2016 21:29
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