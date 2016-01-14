El ve Bileğini Çok Kullananlar Dikkat



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Artun Aydın, bilgisayar başında çok zaman geçiren ve elleriyle yoğun çalışan kişilerde görülen Karpal Tünel Sendromunun ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Aydın, parmaklarda uyuşma ve özellikle geceleri ortaya çıkıp kola yayılan ağrılarla kendini belli eden rahatsızlığın, özellikle gün içerisinde ev veya iş yerinde ellerini sık kullanan kişileri tehdit ettiğini belirtti. Karpal Tünel sendromunun ellerini fazla ve zorlayarak kullanan kişilerde daha sık görüldüğü bilgisini veren Gözde İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Artun Aydın, “Bu hastalık özellikle aynı el ve bilek hareketlerini sürekli tekrarlayan kişilerde olur. Aşırı el işi yapan ev kadınları, bilgisayar kullanımı, müzik aleti çalanlar, marangoz, bahçıvan, ağır sanayideki gibi ağır el aletleri ile çalışanlar, titreşimli el aletleri kullanan teknisyenler gibi mesleklerde görülme oranı yüksektir. Bunların dışında şeker, tiroid hastalıkları, eklem iltihabı, gut, aşırı şişmanlık gibi durumlar ile hamilelikte de sık görülebilir. Karpal kanalın daralması ve median sinirin baskı altında kalması, kanal içi (el bileği kırıkları, yumuşak doku tümörleri, damar ve kas anomalileri gibi) meslek dışı sorunlardan da oluşabilir. Karpal tünel sendromu 40 yaş üzerinde, özellikle 40-60 yaş grubu kadınlarda, 4 kat daha fazla görülür” diye konuştu.



EL-BİLEK HAREKETLERİNİN KISITLANMASI ŞART

Karpal Tünel Sendromunda tanı için fizik muayene ve EMG (Elektromiyografi) testinin yeterli olduğunu kaydeden Dr. Aydın, tedavide ilk basamağın ise el bilek hareketlerinin kısıtlanması ve antienflamatuar ilaç kullanılması olduğunu belirtti. Dr. Aydın, “Çeşitli fizik tedavi uygulamaları erken dönemdeki hastalarda faydalıdır. Karpal tünel sendromunun kesin tedavisi ise cerrahi olarak el bilek tünelinin gevşetilmesi ile sağlanır. Avuç içi - el bileği arasında yapılan mini kesi ile karpal tünele ulaşılır ve tünelin çatısını oluşturan ligament tamamen kesilerek karpal tünel açılarak sinir gevşetilir. Sinir üzerindeki basının uzun süre kaldırılmadığı hastalarda, sinirlerde geri dönüşümsüz hasarlar oluşabileceği unutulmamalı ve cerrahi tedavi için hastalığın çok ilerlemesi beklenilmemelidir. Ameliyat genellikle sadece kolun uyuşturulması ile yapılmakta ve hastalar aynı gün evlerine dönebilmektedir” dedi.



KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Karpal tünel sendromu; median sinirin el bileğinden geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu oluşan hastalıktır. “Karpal kanal” denilen yapı, bilek seviyesinde yer alır ve üst kısmında kalın bir band şeklinde yapı ile örtülüdür. Bu kanalın içerisinde parmaklarımızın hareketini sağlayan tendonlar ile median sinir yer alır. Median sinir, esas olarak parmakların (baş, işaret, orta ve yüzük) hissetmesini ve parmakları bazı hareketleri yapmasını sağlar. Kanalı daraltan nedenler, median sinirin kanal içinde baskı altında kalması ile sinirin görevindeki bozulmalar el-bilek hastalığını oluşturur.

Son Güncelleme: 14.01.2016 22:07