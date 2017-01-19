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19 Ocak 2017 Perşembe 19:46

El Ve Ayaklarınız Hep Üşüyorsa Bunlara Dikkat!

El Ve Ayaklarınız Hep Üşüyorsa Bunlara Dikkat!
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El Ve Ayaklarınız Hep Üşüyorsa Bunlara Dikkat!
Ne yaparsanız yapın eliniz ve ayaklarınız her zaman üşüyorsa dikkat! Bu Raynaud Sendromu'na yakalandığınızın bir işareti olabilir. Peki Raynaud Sendrom'u nedir ve belirtileri nelerdir?

Raynaud sendromu nedir?

Raynaud sendromu olarak da adlandırılan Raynaud hastalığı, yaklaşık 200.000 Amerikalıyı etkileyen yaygın bir hastalıktır. Temel özellik, derideki küçük kan damarlarının soğukta olması gereken miktardan daha fazla daralması ve böylece vücudun bazı bölümlerine kan akışını kesmesidir. Genellikle tehlikeli değildir, ancak rahatsız edici olabilir ve uygun şekilde tedavi edilmezse başka sonuçlar doğurabilir.


Raynaud sendromu belirtileri nelerdir?
Raynaud'un başladığının ilk işareti aniden oluşan renk değişikliğidir. İlk başlarda kan dolaşımı durmaya başladığı için ellerinizin rengi beyaza döner. Daha sonra ise kan dolaşımı yetersizliğinden mavi mavi benekler oluşmaya başlar.


Eliniz ve ayağınız daima soğuk olur
Güzel, rahat oturma odasında bir fincan sıcak çay içerken oturuyorsunuz, ancak elleriniz hala soğuk! Raynaud hastalarının en sık görülen semptomlarından biri, sıkışan kan damarlarınız vücut ısısını koruduğu için, ellerinizin ve ayaklarınızın hiç ısınamadığı hissidir. Daha şiddetli semptomlar yaşamadığınızda bile, vücudunuzu sıcak tutmak için çorap ve sıcak giysiler giymeniz gerekebilir.


El uyuşması ve karıncalanması
Vücudunuz kan akışını kestiğinde, bu bölgelerdeki dokunma hissinizi de otomatik olarak keser ki bu da hissizleşmenizi sağlar. Kan akışı yeniden sinir uçlarını uyandırmaya zorlar; bu da can sıkıcı karıncalanma ve uyuşukluk hissini doğurur.


Parmak hassasiyeti azalır
Raynold Sendromu'na maruz kalan insanlar motor becerilerini kullabilirler. Ama dokunamtik telefonda işlem yapmak ya da bir kitapta sayfa çevirmek gibi işlemlerde zorlanabilirler. Çünkü parmak hassasiyeti azalır.


 
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